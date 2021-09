Informan padres de familia caso positivo de Covid-19 en escuela de San Miguel de Allende

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto. (OEM-Informex).- Padres de familia de la escuela Ignacio Allende, dieron a conocer esta semana a varios medios de comunicación, el caso de Covid-19 al que salió positivo un estudiante de 5° grado de dicha institución. Lo anterior con la finalidad de que las autoridades tanto educativas como de salud tomaran cartas en el asunto para evitar la propagación del virus.

Los padres de familia que dieron a conocer el caso, decidieron permanecer en el anonimato por miedo a represalias, pues además comentaron que los directivos de la institución que se ubica en la colonia La Aurora, advirtieron a los padres de familia de no dar a conocer la situación pues de lo contrario podría haber consecuencias.

Sin embargo, lo que los padres pidieron al denunciar el caso es, se hagan pruebas y se vigilen a los estudiantes del grupo en el que se detectó el contagio, con la finalidad de evitar se siga propagando el virus entre los menores de edad, quienes hay que destacar se encuentran lejos de recibir una vacuna que los haga menos propensos a los síntomas graves que puede causar el coronavirus.

Cabe destacar que María Gutiérrez, madre de uno de los alumnos de la escuela Ignacio Allende, comentó en entrevista que las autoridades administrativas no han dado a conocer el caso o mencionarlo, con la finalidad que los padres de familia puedan tomar mayores medidas de salud. "A nosotros no nos han dicho nada, de hecho apenas nos enteramos en estos días por los medios pero así que nos hayan comentado algo o que tengamos cuidado... nada".

Es de puntualizar que este edificio alberga dos turnos, el matutino con la escuela Ignacio Allende y el matutino de la escuela Nicolás Bravo, en el que este último tampoco los padres de familia han sido notificados del caso, expresó la señora Guadalupe Juárez. "Ahorita no nos han dicho nada; por parte de la escuela de la tarde no, yo me fui enterando apenas ayer del caso del turno de la mañana. Pero si se han tomado las medias, toman la temperatura, gel, siempre usan cubrebocas y nosotros como padres también entramos a sanitizar cuando entran y cuando salen los niños".