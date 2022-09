Inflación se combate con trabajo de los 3 niveles de gobierno: Concamin

El presidente de la Concamin Bajío, Ismael Plascencia, dijo que aunque es una realidad que la inflación afecte al empresariado, la situación se puede combatir con la suma de los tres niveles de gobierno, esto luego de que el INEGI publicara los últimos resultados donde refleja un incrementó de 8.7%.

“De que la inflación afecta, afecta ¿Cuántos años tenemos nosotros trabajando con temas de inflación, con temas de devaluación? Los jóvenes a lo mejor no lo conocían ¿Qué tenemos qué hacer? Trabajar en conjunto con nuestro gobierno local y estatal y si el federal se suma también”, dijo.

El empresario dijo que juntos han avanzado en diferentes temas, pero en la actualidad lo más importante es dar un paso al frente en cuanto a la reactivación económica de Guanajuato.

Aseguró que los proyectos que están lanzando en la actualidad tanto los empresarios como el gobierno de Guanajuato son para impulsar el desarrollo y crecimiento profesional de los jóvenes ya que considera que a este sector de la población no se les debe de dar dinero.

“Lo único que promueves es que no quieran trabajar porque de todos modos les llega el dinero gratis, necesitamos generar empleos bien pagados para que la gente quiera estar con nosotros en las empresas”, agregó.

En cuanto a las teorías de algunos actores políticos de que en Guanajuato no hay empleo, el empresario cuestionó: “¿Cuál desempleo? Que vengan aquí a León y que me digan a ver donde vas a hallar empleo, entonces dónde está ese 2.9% que no tiene empleo, lo que no quieren es trabajar, quieren que todo les llegue gratis”, enfatizó.

En cuanto a los programas que trabajarán en conjunto con el gobierno, dijo que están aterrizando la cifra de inversión, pero que será un trabajo en conjunto.

“Esto no es un tema de León, es un tema de Guanajuato, tanto este como el tema de puntualidad va para todos los municipios. Estamos cotizando ahorita el tema de la plataforma porque son millones de pesos, en todo lo que hemos trabajado hasta ahorita no ha apoyado desde antes y es de que nosotros también le pongamos porque de otra manera no jala”, comentó.