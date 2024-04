Descarta Jorge Guillén reportes por cobro de piso en la Miguel Alemán

León, Gto.- El secretario de Seguridad Pública de León, Jorge Guillén Rico, descartó que hasta el momento haya reportes por cobro de piso o extorsión en la avenida Miguel Alemán del Centro de la ciudad.

Esto luego de que algunos candidatos a la alcaldía de León como Juan Pablo Delgado y Vanessa Montes de Oca denunciaron la violencia e inseguridad que se vive en la zona tras su acercamiento con los comerciantes.

“Nosotros nos vamos por reportes y denuncias para poder dar seguimiento, hemos tenido detenciones, pero no en este caso, no hay denuncias en el Ministerio Público por cobro de piso, no sé si se presente o no, yo no lo puedo asegurar”, dijo.

El funcionario municipal añadió que en el diagnóstico que están haciendo para la mejora de la zona donde participan varias dependencias, no han detectado este delito.

“El cobro de piso no lo hemos detectado porque no hay información, pero sí tenemos detenciones a diario por la venta y consumo de droga, más que nada, o llevan algún objeto robado en este caso”, agregó.

Añadió que no es un tema específico de la Secretaría de Seguridad, pues también deben poner orden a los ambulantes que no tienen permiso.

“Va dentro de… lo que pasa es que no muchas personas no quieren comentar algo al respecto. No podemos hacer énfasis en que es un problema de seguridad o de comercio, si veo desde ahí cuánto comerciante está ahí que no está en un lugar adecuado, entonces tenemos que ir por áreas, trabajando, pero es en equipo”, agregó.

En cuanto al caso de Alondra, la joven que fue encontrada asesinada al interior de un departamente de esa avenida, Guillén Rico comunicó que ya está en manos de la Fiscalía de Guanajuato.

“Todo esto está en manos de la fiscalía, yo creo que ellos ya tienen la investigación más a fondo y pueden determinar cómo se dio este delito o este homicidio, podemos decir varias cosas, pero todo está en manos de parte de la fiscalía”.