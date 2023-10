Sector automotriz busca trabajadores en el 57% de la industria informal

León, Gto. El presidente del Clúster Automotriz de Guanajuato, Claugto, Rolando Alaniz, dijo que el sector está preocupado ante la falta de desarrollo de talentos que no se está generando en Guanajuato y es una medida que urge darle solución para sostener la competitividad industrial.

Explicó que gran parte del sector trabajador de México y Guanajuato se encuentran laborando en la informalidad, por lo que es uno de los siete retos más importantes que tienen como empresarios.

"Cuando yo hablo de que es un reto el tema de desarrollo de talentos no me refiero a que nuestra infraestructura no sea suficiente o no esté enfocada a las competencias, me refiero a que no hay gente. El nearshoring es un fenómeno que está sucediendo y que está rebasando a México, entonces el tema de competencias principalmente que la gente decida sumarse a empleos formales, tenemos que aceptar que tenemos que pagar impuestos", dijo.

Comentó que pronto deben buscar soluciones, además de que México tiene que invertir más en infraestructura ya que es otro de los grandes problemas para los industriales, además destacó que en el estado se tiene un histórico 2.6 por ciento de desempleo, que es más bajo que el promedio nacional y que es un reflejo de la gran oferta de empleo que existe.

"Hay temas como el de la disponibilidad de mano de obra que necesitamos urgente. México necesita invertir en su infraestructura portuaria, en los patios para almacenamiento de autos, esa fue la causa de que General Motors haya parado en San Luis, fue un tema de infraestructura, no había para poder pasar los autos.

"La gente está en la informalidad, yo invitaría a la gente, al final el 57% de la industria informal aquí en México, entonces contestando la pregunta en todos lados hay informalidad, si nosotros decimos como industria formal no hay gente, ¿Dónde está nuestra gente?, pues es ese 57% que está trabajando en la informalidad", agregó.

Según el empresario tienen siete puntos a trabajar y los menciono de mayor a menor relevancia, siendo el quinto el de la seguridad.

"Yo creo que el punto que más o el reto más importante que tiene la industria es el desarrollo de talentos, el tema es que no hay gente, el segundo tema está en la cadena de suministro, necesitamos de todo para restablecer el crecimiento que estamos teniendo antes de la pandemia y el tercer punto con una paz laboral y el cuarto punto con los trámites que tenemos que hacer ante las diferentes instancias. El quinto punto es el de seguridad, el sexto punto infraestructura en tema de energía y el séptimo punto marco jurídico", concluyó.