¿Buscas empleo? Acude a la feria de empleo y encuentra lo más adecuado para ti

León, Gto.- ¿Buscas empleo? Si es así, estás de suerte, ya que se avecina una oportunidad sin precedentes para los leoneses en busca de trabajo. Más de 3,600 vacantes estarán al alcance de todos este martes 17 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en Presidencia Municipal.

La Feria de Empleo León Tierra de Oportunidades abre sus puertas para brindar una solución a una problemática que afecta a la comunidad.

El municipio de León enfrenta un desafío importante en lo que respecta al empleo, ya que aproximadamente 25,000 leoneses se encuentran desempleados en promedio, según datos proporcionados por la Secretaría de Reactivación Económica Municipal.

Guillermo Romero Pacheco, titular de la dependencia, destaca que uno de los factores que contribuyen a esta situación es la falta de habilidades específicas para los puestos de trabajo disponibles.

Romero Pacheco señala que "estará faltando algo a tus competencias o el horario o hay algún problema de movilidad a lo mejor tu trabajo, porque tú quieres un trabajo cerca en tu casa, por eso también se está trabajando en la planeación".

María Fernanda Rodríguez, directora de economía, subraya que la iniciativa privada ha estado haciendo esfuerzos para mejorar los salarios en la ciudad.

"Se conocía que los salarios en la ciudad no eran los ideales, pero ahí han venido trabajando los empresarios… Por lo general no hay ningún salario por debajo de los 12 mil, 10 mil pesos, pero me parece que el sueldo promedio en León anda alrededor de 14 mil pesos, en mujeres un poco menor de 13 mil", informó la directora.

De acuerdo con cifras oficiales compartidas por la dirección, en agosto de 2019, durante la pandemia, había 396,650 personas empleadas con seguro social, y en agosto de 2023, esa cifra se incrementó a 414,861.

Además, se lanza la plataforma "Chamba módulo + capacitación", que busca, en una primera etapa, brindar formación a aquellos que desean adquirir nuevos conocimientos para mejorar su salario o postularse para otros puestos.

María Fernanda Rodríguez explica: "que no cuentan con los conocimientos y puedan cubrir el perfil, haremos una segunda fase, qué habilidades les faltan a los ciudadanos para emplearlos. O aquellos trabajando pero que quieran un salario más alto".

Hasta ahora, 297 personas se han inscrito en esta plataforma, y algunos ya están en su tercer curso. La directora señala: "Tenemos cursos que les sirven mucho a nuestros emprendedores o que desean emprender porque no saben qué se debe hacer".

La Feria de Empleo León Tierra de Oportunidades es una respuesta a las necesidades de empleo en la ciudad, brindando una amplia gama de oportunidades laborales.

Aprovecha esta oportunidad única para encontrar el trabajo que se adapte a tus necesidades y aspiraciones. Regístrate y participa activamente en la búsqueda de tu futuro laboral.