IMSS e ISSSTE no han estado a la altura de la contingencia: gobernador

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró que tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) han estado a la altura de la contingencia sanitaria en la entidad, al grado que tienen saturadas sus instalaciones y hasta les han tenido que prestar ventiladores para atender a sus derechohabientes.

Durante el Informe Semana de Covid-19 organizado por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) nacional, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo señaló que por esta situación es que están urgiendo tanto al IMSS como al ISSSTE para firmar un convenio de atención, para que los derechohabientes de ambos institutos que padezcan Covid-19 sean atendidos en los hospitales estatales.

“Lamentablemente no está el IMSS ni el ISSSTE a la altura de las circunstancias en Guanajuato, hoy ya empieza a haber saturación en los hospitales del IMSS y el ISSSTE, porque durante muchos años no se ha generado la infraestructura que se requiere, a pesar de que hay un pago del patrón y del trabajador, no se ha dado la infraestructura, hay un déficit de infraestructura hospitalaria en el IMSS y el ISSSTE en el estado de Guanajuato y hoy lo vemos, se ven apretados, se ven rebasados, nos están pidiendo ventiladores, que los apoyemos y con todo gusto lo hacemos, porque es un tema humanitario, no es un tema de instituciones ni político y siempre que sea para atender a los guanajuatenses lo vamos a hacer.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Avala Fitch Ratings la alta calidad crediticia de Guanajuato

“Por eso estamos urgiendo al IMSS y al ISSSTE firmar el convenio de atención, para poderlos atender en nuestros hospitales a los enfermos de Covid-19 sin ningún problema”, dijo el mandatario estatal durante su intervención en esta reunión virtual que tuvo con la Concamin.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que esa colaboración ya la han tenido con el hospital de la Secretaría de la Defena Nacional, el cual sólo tenía cuatro ventiladores, de los cuales dos eran los que funcionaban.

“A la Sedena le hemos prestado alrededor de 20 ventiladores, porque en la Zona Militar contaban sólo con cuatro ventiladores y sólo dos servían, ya les prestamos una buena cantidad, ya estamos recibiendo también personal del Ejército en nuestras instalaciones”.

El gobernador de Guanajuato dijo que el estado siempre ha estado abierto para trabajar en conjunto, por lo que espera que el IMSS y el ISSSTE puedan signar ese convenio, para que sea el sector salud estatal el que les pueda ayudar a atender a sus derechohabientes afectados por la pandemia.