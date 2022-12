IMSS descarta más casos de parálisis facial en León

León Gto.- El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato, Marco Antonio Hernández Carrillo, aseguró que luego del 23 de noviembre ya no se han localizado más casos de parálisis facial en los hospitales, además aseguró que no se tiene ningún caso de meningitis en Guanajuato.

Explicó que de los diez casos que se detectaron entre octubre y noviembre, solo cuatro siguen hospitalizados y con atención médica en la clínica T 21 de San Miguel en León.

Hernández Carrillo reconoció que todos los rumores de meningitis surgieron por temor luego de conocer la situación en la que se encontraba Durango, sin embargo, en Guanajuato sólo se detectaron a un grupo de pacientes en un hospital de León que presentaron enfermedad renal, mismos que presentaron parálisis facial como consecuencia del padecimiento que tenían.

“Todos tienen enfermedades renales y presentaron asociado a la enfermedad renal parálisis facial, entonces ese comportamiento es atípico, los epidemiólogos que son los expertos en detectar ese tipo de comportamientos, hicieron el registro de esos casos y se reportaron a las instancias correspondientes como la Secretaría de Salud y la Dirección General de Epidemiología”, mencionó.

“Hay 10 casos que posiblemente pudieran y eso lo enfatizó, posiblemente pudieran estar vinculados en un resultado como una defunción a esta evolución, pero también no olvidemos que son nefrópatas y los pacientes nefrópatas, están en diálisis peritoneal o están en hemodiálisis y un paciente en esta condición clínica también es más vulnerable, tienen problemas cardíacos ya asociados, algunas otras enfermedades que son más más vulnerables como las neumonías, si tienen un catéter en el abdomen llega en algunos pacientes, presentan peritonitis, o sea, hay una serie de circunstancias y diagnósticos alrededor de un paciente que tiene enfermedad renal”, señaló.

Así mismo indicó que dentro de los censos con los que el IMSS cuenta, registran más de 4 mil pacientes con enfermedad renal, de los cuales solo 15 se detectaron con parálisis facial, aunque explicó que no minimiza el tema, sí dejó en claro que no todos los pacientes con enfermedad renal lo padecen.

“También no quiero que se genere incertidumbre por la población de derechohabiente, que está en tratamiento de terapia, sea con diálisis peritoneal o con hemodiálisis y que diga híjole y si a mí me va a pasar lo mismo, no no, no es el tema”, mencionó Marco Antonio Hernández.

Aunque esta circunstancia aún se encuentra en investigación, ya que no se cuenta con las causales de esta parálisis, ya que en un principio los expertos creían que podría tratarse de un agente biológico común como una bacteria o un hongo, sin embargo, tras varios estudios estas conclusiones fueron desmentidas.

“La Secretaría de Salud es el órgano rector en este tema y es quien está dirigiendo las investigaciones, pero la finalidad de yo acercarme con ustedes es para darles certeza de que los servicios institucionales continúan operando adecuadamente, porque ayer vi que pudieran generarse especulaciones sobre los servicios médicos y no es así, estamos aún todavía en investigaciones de estos casos que podrían estar relacionados entre sí y estamos buscando las causales de este comportamiento clínico”, explicó.

“Es una entidad que no es contagiosa, no debe de generarse pánico en esta situación, no es una situación que estén en en el entorno, en el ambiente, que estemos en riesgo, los trabajadores o los derechohabientes que acuden a la atención médica, no, los casos empezaron a aparecer alrededor del 10 de octubre y el último caso que tuvimos fue el 23 de noviembre a la fecha son prácticamente 15 días que no hemos tenido ningún caso el tiempo máximo que habíamos tenido previamente había sido de 7 días entre caso”, finalizó.