IMSS atiende a cerca de 700 ciudadanos en jornada de salud

León, Gto., (OEM-Informex).- Brindaron cirugías y consultas especializadas a 672 personas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde se llevó a cabo la Décima Jornada Nacional de Continuidad de Servicios 2023.

Lo anterior mencionó la delegación del IMSS en el estado de Guanajuato, que añadió se logró beneficiar a la población derechohabiente con un total de 2 mil 325 acciones preventivas.

Esta iniciativa tuvo como objetivo abatir el diferimiento de la consulta externa de especialidades y el rezago quirúrgico, explicó la delegación.

El doctor Marco Antonio Chimal Flores, titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas del IMSS en Guanajuato, dijo que en esta jornada participaron profesionales de distintas unidades médicas, como el Hospital General Regional (HGR) No. 58 en León y el Hospital General No. 21 de León.

También destacó la participación de la subzona (HGSZ) No. 7 en San Francisco del Rincón, así como la No. 10 en Guanajuato, la zona (HGZ) No. 2 en Irapuato y la No. 4 en Celaya.

Durante los días 26 al 28 de mayo, explicó que se atendieron a personas derechohabientes mediante el servicio de consulta externa en diversas especialidades.

“Además, se brindó seguimiento a padecimientos que requerían revisión médica en un segundo nivel de atención”, dijo Chimal Flores de la Jefatura de Servicios de Prestaciones.

Por otra parte, destacó la importancia de estas acciones para cumplir con el compromiso institucional de atención médica a la población.

“Un total de 42 hombres y mujeres derechohabientes se beneficiaron con cirugías en las especialidades de Cirugía General, Traumatología y Ortopedia. Además, se realizaron mil 319 consultas en primer nivel de atención, brindando atención nutricional y chequeos PrevenIMSS”, dijo el directivo del IMSS Guanajuato.

Agregó que también se llevaron a cabo 292 detecciones de cáncer de mama, hipertensión arterial y diabetes mellitus, entre otras enfermedades.

“Con estas acciones, el IMSS en Guanajuato reafirma su compromiso de brindar una atención médica integral y de calidad a la población derechohabiente, avanzando en la reducción del diferimiento de consultas especializadas y el rezago quirúrgico”, reiteró Chimal Flores.

Concluyó que la décima Jornada Nacional de Continuidad de Servicios 2023 tuvo un impacto significativo en la mejora de la salud y bienestar de los beneficiarios del IMSS en la región.