¿Cuánto cuestan los lujosos departamentos de City Center?

León, una ciudad de casi dos millones de habitantes, se encuentra en el prólogo de una inminente sobrepoblación, debido a esto, la vivienda vertical es una de las nuevas alternativas para residir en la zona metropolitana.

Novedosas y lujosas torres de departamentos han comenzado a surgir en la zona Norte de la ciudad.

“Una Bay” y “Harbor Suites” son de las más mencionadas, esto debido a que se encuentran situadas justo al lado de “City Center” el nuevo centro comercial que desde antes de la pandemia de Covid-19 en 2020 arrancó con su construcción.

Si bien, el centro comercial se ha visto envuelto en diversas problemáticas que han frenado la obra; una de ellas, su localización, ya que se encuentra justo al lado de un Humedal, considerado un área natural protegida por el Gobierno Federal.

Provocando diversas controversias por los supuestos daños a la naturaleza y presunto ecocidio, además del estrés hídrico que existe actualmente en el estado de Guanajuato.

Se le cuestionó a uno de los vendedores del desarrollo sobre los supuestos daños al humedal.

“Los rumores que hay alrededor de la nueva plaza no nos competen, somos un proyecto distinto, esta obra se va a concluir, por eso estamos desde ahorita vendiendo ya las viviendas, de hecho entre City Center y Una Bay, hay un compromiso por el cuidado del parque Carcamos y del humedal, la obra no le ha provocado ningún daño a la naturaleza, todos son rumores, la obra no se va a detener” declaró el vendedor.

Las lujosas viviendas, que parten desde los 6 millones de pesos y en promedio oscilan entre los 10 millones, brindarán a los residentes la cercanía al Parque Cárcamos y Parque Metropolitano, además de un estilo de vida lujoso, la obra está estimada a concluir hasta 2025.