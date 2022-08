Impacta pandemia en salario de guanajuatenses

León, Gto.- A partir de la pandemia, se detectó que la principal característica que tiene la población vulnerable o situación de pobreza es el salario. Debido a que guanajuatenses perdieron sus empleos, esto ocasionó que por ende también impactara el sector alimentario, mencionó Jesús Oviedo Herrera, director de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del estado (SEDESHU).

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“A partir de la pandemia hubo familias que fueron impactadas, si tenían un proceso de desarrollo positivo la pandemia los bloqueo no solo a empleados sino que hubo que también tenían negocios establecidos e hizo que los cerraran por tal motivo ampliaron de 1.4 habitantes en el estado a 2.5 nuestras zonas de atención prioritaria para poder asegurar más rápidamente los apoyos que generamos dentro de la Secretaría y poder ayudar a la gente vulnerable, afortunadamente empezó a fluir el rescate de algunos aunque no al cien por ciento, todavía no podemos cantar victoria y sobre todo porque continúan los contagios”, señaló el secretario.

Añadió que el proceso de recuperación continúa puesto que los contagios causados por el virus que causa la enfermedad por Covid-19 no han cesado lo cual ha orillado que el futuro sea incierto.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en el informe de las Estimaciones de Pobreza Multidimensional, en el estado de Guanajuato del año 2016 al 2020 el 28.8% aumentó en categoría de pobreza extrema mientras que para el año 2018 -2020 fue de 29.7%.

Local Jóvenes guanajuatenses se preparan para competencias internacionales

Jóvenes en situaciones vulnerables

En relación a la situación que afrontan los jóvenes, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano detectó que en todos los municipios hay diferentes tipos de problemáticas siendo los jóvenes uno de los sectores más vulnerables.

En este grupo se ha identificado la drogadicción, falta de participación en diferentes actividades, deserción escolar durante la pandemia; en este último desertaron cerca de 80 mil estudiantes de instituciones.

“En materia de educación fuimos golpeados fuertemente por la pandemia, más de 80 mil alumnos salieron por diferente razones de las instituciones y es un reto muy importante recuperar para que estén con nosotros aunque ya llevamos poco más de 14 mil que han reingresado a las escuelas”, mencionó.

Para finalizar, dijo que para mitigar que jóvenes en adicciones están trabajando en el tema de salud con Planeth Youth dentro de los Centros GTO Contigo Sí, dicho programa se necesita darle seguimiento.

“No es proceso que den resultados a corto tiempo, se necesita darle toda la perseverancia y la continuidad”, indicó.