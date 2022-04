Hospital de la 20 de Enero icono de salud en el Estado

León, Gto.- Ubicado en la calle 20 de Enero, en la colonia Obregón, este inmueble albergó por 102 años al Hospital Regional de León. El 27 de marzo de 2020, fue nombrado el primer y único Hospital Covid, para hacer frente a la pandemia de la desconocida enfermedad. Equipado con la más alta tecnología e infraestructura, este céntrico espacio puede seguir brindando atención a pacientes de otros padecimientos.

En estos últimos dos años, este nosocomio brindó atención a más 1 mil 230 pacientes por Covid-19. Actualmente únicamente dos personas continúan internadas en el. Para David Alejandro Scovo Montes, director de este nosocomio, este espacio se puede reactivar y seguir ofreciendo atención médica.

Foto: Edgar Camacho | El Sol de León

“Sería maravilloso reactivar este lugar, es cierto que es un hospital muy viejito, es un hospital con muchos años encima pero los que estamos aquí adentro creemos que todavía puede seguir dando mucho más para la población de León. Tenemos actualmente dos pacientes por Covid-19 y lo ideal sería que al ya no tener personas con este padecimiento, se pueda atender a otros pacientes, obviamente se necesita reestructuración, pero podemos seguir ayudando y brindando atención médica”. Expresó

Pasillo vacíos

Ahora, los pasillos de este hospital lucen vacíos, pero hace 24 meses, estaban llenos de incertidumbre, miedo pero también de emoción por parte del personal médico, que debido a su gran vocación de salvar vidas, querían enfrentarse a la enfermedad, saber cómo atenderán a los pacientes y cómo se desarrollaba.

“No sabíamos nada, muchas ocasiones se mencionó que el personal médico eran héroes, pero no creo que haya sido así para alguien que hace con pasión su trabajo, creo que lo correcto y lo que siempre defenderé es que fueron personas valientes, quienes levantaron la mano y dijeron yo me sumo, me uno a atender a los pacientes de Covid, a una situación desconocida”, platico el doctor Alejandro Scovo.

Foto: Edgar Camacho | El Sol de León

El médico, recuerda que implementaron todo tipo de prevenciones, “desde los tapetes sanitizantes, el gel por todos lados, llegamos a pensar en los arcos sanitizantes pero nos dimos cuenta que en el cubre boca lo que necesitamos eran los N95 para interactuar entre nosotros y así lo hicimos, al principio estábamos aterrados, trabajar con los trajes plásticos (tyvek) fue brutal porque sudábamos demasiado, nos deshidratábamos, las jornadas eran estresantes”.

Cuando llegó el primer paciente, estaban emocionados y todo el equipo se dispuso a brindar la mejor atención, lamentablemente la persona falleció, se llamaba Fernando y tenía 60 años pero continuaron atendiendo con la mejor actitud.

El pico más alto

Fue en los meses de noviembre y diciembre de 2020 y en enero y febrero de 2021, que se presentó el pico más alto de personas infectadas, internadas en el hospital. Las 61 camas disponibles estaban ocupadas y 29 pacientes, intubados, es decir la mitad y se registró el mayor número de defunciones.

Foto: Edgar Camacho | El Sol de León

De acuerdo a los datos proporcionados por el doctor Alejandro, había días en los que no había defunciones pero en otros, se registraban cinco, seis o más fallecimientos y dice que aunque tiene el número exacto de fallecimientos por día, no le gusta recordarlo.

Lo que sí recuerda con mucho gusto es cuando un joven de 33 años, llamado Pablo, se convirtió en el primer paciente en ser dado de alta y salió delante de la enfermedad. Ello, los motivó para seguir combatiendo la enfermedad.

“Fueron días de mucho trabajo, estrés, tristeza, si bien hubo muchas personas que murieron, también hubo muchas más que vencieron la enfermedad y salieron de aquí para reunirse con su familia. Es aquí donde nos damos cuenta que no se necesita más que trabajar, entender y enfrentarte al virus”.

Las vacunas dieron tranquilidad

Comenta, también que era trabajar en equipo y decidir: “vamos a hacer esto, vamos a moverle aquí, vamos a poner al paciente boca abajo a ver qué resultado da, hay que cambiar el ventilador, el antibiótico”. Todo se convirtió en un reto que lograron enfrentar y con gusto y alegría recibieron la noticia de que el personal médico de primera línea, sería vacunado.

Foto: Edgar Camacho | El Sol de León

El director de este hospital, cuenta que la llegada de las vacunas fue un aliciente y un tranquilidad para seguir trabajando, cuando se aperturaron las vacunas a la población y los casos de contagio comenzaron a disminuir, fue un descanso para ellos, aunque saben que el virus sigue, mutando y con el riesgo de que se registren nuevas oleadas.

De todo el estado

En este hospital llegaron pacientes de León, Celaya, Yuriria, San Felipe, Silao, San Francisco del Rincón, Manuel Doblado, Purísima de Bustos, Morelos, los Apaseos e incluso de otros hospitales públicos y privados.

“Había ocasiones en que la gente no acudía rápidamente a atención médica, porque confundían la enfermedad con un resfriado y cuando llegaban pues el resultado era trágico en pocas horas, pero también fue un aliciente que un día reportamos 32 pacientes y al día siguiente 28 y que esos cuatro fueran altas y no defunciones, nos daba mucha alegría”, recuerda.

Foto: Edgar Camacho | El Sol de León

El doctor, agregó que la mayoría de los pacientes que perdieron la vida a consecuencia de la Covid-19, padecían hipertensión, diabetes u obesidad.

Viva voz

“Nunca pensé que íbamos a tener la cantidad de gente que falleció en el hospital, no pensé que iba a ser esa cantidad de despedidas, era muy desgastante recibir seis pacientes y entregar cinco, pero era motivante cuando empezamos a dar de alta y nos exigimos a nosotros mismos, tienen que salir más y cuando veíamos lo que pasaba en otras partes del mundo, nos dábamos cuenta que no éramos nosotros que no estábamos mal, sino que la enfermedad era sumamente agresiva y es criminal como ataca al sistema respiratoria, al sistema endotelial y al sistema urinario, era difícil de entender”. Concluyó