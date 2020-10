Homicidios, herencia de Durazo al estado

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Santiago Roel Rodríguez, director de la organización civil Semáforo Delictivo, aseguró que el aumento de los homicidios en Guanajuato es la herencia que dejará Alfonso Durazo Montaño en su paso por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde además se notó que no hizo lo que le tocaba para disminuir los homicidios en el estado, además de que pareciera haber un manejo político en cuanto al apoyo para disminuir la inseguridad en la entidad.

“En esta administración todo es político, todo es campaña política y cuando eso sucede, cuando hemos visto ese fenómeno en los estados, cuando hay un gobernante que así actúa, desafortunadamente los números delictivos suben y sí, obviamente no tengo pruebas, pero se ve una animadversión en contra de Guanajuato y el atrapar a este capo, El Marro, no logró nada, porque si vemos la gráfica de homicidios en el mes de septiembre, hay un incremento”, dijo el director de la organización civil Semáforo Delitivo.

Santiago Roel explicó que 80% de los homicidios ocurridos en gran parte del país tienen que ver por la guerra que mantienen los cárteles de la droga, por lo que atender esta problemática es de la Federación, pero los estados, como Guanajuato están haciéndolo con lo que tienen y como pueden, pues desde la Federación no están haciendo el trabajo que les corresponde.

“Es interesante que Guanajuato, que tiene un grave problema de homicidios, no nos aparece en rojo en el tema de extorsión y en secuestros tampoco. El estado se ha defendido bien, el estado ha hecho lo que ha podido para defenderse, pero en el tema de homicidios no es suyo, es un tema de la Federación.

“(...) Este tema del homicidio son ejecuciones, es un tema que está en la responsabilidad del Gobierno Federal, aunque los que sufren son los gobiernos municipales y estatales, realmente quien debe resolverlo está en el Gobierno Federal, que no ha querido hacer lo correcto, insisten en más de lo mismo, insisten en hacerle la guerra a un mercado con bandas y esto no funciona”.

Para Santiago Roel, es peligroso que el manejo el tema de la seguridad tenga que hacerse con tintes políticos, donde se apoya a aquellos que apoyen las decisiones el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde disentir no es opción para acceder a dicho apoyo.

Nos preocupa mucho el manejo político no sólo de la seguridad, sino de otros temas como el de salud, de la economía, esto de que o estás conmigo o estás contra mí, porque además el estar conmigo quiere decir que estés de acuerdo con todo lo que yo diga y que te quedes calladito, ni siquiera les permiten la disidencia al interior de su partido o a sus propios diputados y senadores, están tratando de regresar a un México que ya vivimos y que no funcionó, el partido único, el monopolio del poder, la figura presidencial como el todo, eso ya lo vivimos, no funcionó, se había abierto la democracia mexicana, las libertades, íbamos en buen camino, pero este régimen resultó ser populista, en el sentido clásico de la palabra, aprovecharon el malestar de la población para tomar el poder y ahora quieren darle para atrás a la libertad, a la democracia y eso tiene un impacto en todos los temas y uno de ellos es la seguridad.

Además, criticó la estrategia de Alfonso Durazo en materia de seguridad, pues aunque en el discurso quiso marcar una diferencia con lo realizado durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, terminó siendo lo mismo y aumentado, con una guerra con los cárteles de la droga y mayor militarización.