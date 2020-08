“Homeschooling” presente en León

León, Guanajuato.- En medio de confrontaciones mundiales, el “homeschooling” ya es una realidad que está en León y que con el confinamiento por la llegada del Covid-19 ha ido de aumento.

El “homeschooling” o educación en el hogar es un estilo de vida en el que las familias eligen educar a sus hijos sin la intermediación de un colegio o escuela, es decir, sin instrucción ni dirección formal.

Aunque probablemente se trate de la primera forma de educación, el origen de la educación en casa moderna (homeschooling) se remonta hace unas pocas décadas, concretamente a los años 1970 y 1980, en Estados Unidos.

El concepto se ha visto envuelto en polémicas por las implicaciones sociales, políticas, legales y religiosas que tiene.

De acuerdo a ponentes de la Décima Conferencia de Educación en el Hogar que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco, la educación en el hogar no es un sistema de ahorro de colegiaturas, no es una escuela alternativa, ni diferente, ni una escuela dentro de tu casa, simplemente no es una escuela.

“Es un hogar donde los miembros se disponen a crear un ambiente propicio para el aprendizaje continuo de los hijos y los padres con el objetivo de prepararse en la vida” Yo y mi casas serviremos a Johová (Jos 25.15), se cita en una presentación digital.

El objetivo es aprender disciplinas tanto académicas como de carácter para desarrollar las habilidades y talentos de cada uno de los miembros y así ser buenas personas y ciudadanos.

Sin embargo, en internet se define de una manera diferente, pues es cuando los padres se rebelan ante la educación oficial. Cada vez más familias en México abrazan el homeschooling, o estudio en casa, pues prefieren encargarse de la educación de sus hijos antes de enviarlos a una escuela tradicional.

Pero tiene sus implicaciones, ya que de acuerdo a los especialistas en educación tradicional, el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos dice que la educación es un derecho es gratuito y obligatorio.

“Obviamente estará penado porque los padres violarían el derecho del menor y ya lo dijo el secretario de Educación Pública, el maestro es insustituible. No es una buena idea porque los padres no cuentan con la preparación, la pedagogía y el tiempo y dedicación de educar académicamente a sus hijos, si no querían hacer las actividades que mandaban los maestros porque era "excesiva" sabiendo que es el trabajo de una jornada diaria de trabajo, jamás van a seguir los planes y programas que están diseñados para los niños, ¿Cómo van a saber que realmente aprenden los niños?”, dijo la maestra Reyna Patricia, educadora de preescolar.

El Gobierno del Estado de Querétaro emitió un comunicado donde argumentan que la Ley General de Educación dice que no está permitido ya que acudir a la escuela es una obligación.

Sin embargo, la realidad es que desde el año pasado esta realidad tomó más fuerza en León, incluso, hay una página de Facebook donde publican el sistema educativo implementado por ellos y las jornadas de trabajo que deben seguir, además de actividades en el hogar como cocina y versículos de la biblia.