Hacen su “agosto” vendiendo uniformes GTO

León, Gto.- Los uniformes deportivos con la Marca GTO que venden en diversos locales de la ciudad mantienen su precio, están alrededor de los 300 pesos aunque ya son pocos los comerciantes que continúan con su venta.

De acuerdo a comerciantes, como los pants y shorts -estos últimos no les gustan a los estudiantes- se regalan entre septiembre y octubre, la mayoría de los padres prefiere esperar a que en las escuelas los entreguen sin temor a que sus hijos no pierdan clases por carecer de este debido a que en el artículo 6o. expuesto en la GACETA: LXI/1SPR-4/25280, informa que el uso del uniforme escolar no es obligatorio por lo que padres de familia, tutores o usuarios tendrán la libertad de adquirirlo en donde lo prefieran.

Alumnos de nuevo ingreso de secundarias como la Técnica No. 1 "Lic. Ignacio García Téllez" y Secundaria Oficial de León de Timoteo Lozano, por mencionar unas escuelas, tiene que comprar aparte un uniforme deportivo que pertenece a la escuela. Ante este sentido piden a los padres que el que regala el Gobierno de Guanajuato sea exclusivo de las escuelas.

Prevén buenas ventas de uniforme este año

Elizabeth tiene su local llamado Moronti en el Mercado Aldama con el número 315 y 291, platicó que espera buenas ventas este año y añadió que no le aumentaron los precios para que los padres de familia se lleven los uniformes escolares.

“Ahorita está solo, pero esperamos que dentro de 15 o 22 días ya comiencen a venir las madres de familia a buscar precio que son principalmente las encargadas de llevar a sus hijos a estudiar”, comentó.

En su local, el pants de la talla 4 a 6 tiene un costo de 185; de 9 a 12 está en 195 pesos y de la talla 14 a 16, está en 210 pesos. Mencionó que los colores más vendidos son el azul marino y verde, pero ni uno cuenta con logotipos ni bordados.

Pantalón para niña

Por otro lado, Elizabeth platicó que también vende pantalón para niña ya que en muchas escuelas a los padres de familia les han permitido que sus hijas lleven pantalón y sobre todo las jóvenes que van a la secundaria en el turno vespertino.

Los pantalones no tienen costura como el de los hombres pero son muy parecidos, de la talla 18 a 22 su precio es de 179 y los hay en azul marino, gris con verde y diversas tonalidades.

“No se venden tanto como las faldas pero sí los llevan por la seguridad de las alumnas y en temporada de frío, la mayoría de las madres de familia que vienen con sus hijas que piden pantalón es porque su escuela no está cerca de su hogar y temen por su seguridad pero también hay casos que a las muchachitas no les gusta la falda y prefieren esa opción”, manifestó.