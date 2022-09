Entregarán uniforme deportivo a más de 300 mil estudiantes en noviembre

León, Gto.- El secretario de Educación en Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Meza dio a conocer que más de 300 mil alumnos de secundarias públicas tendrán uniforme deportivo, estos se entregarán a finales de octubre y todo el mes de noviembre además, está a favor de que el estudiante vaya uniformado a la escuela.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Son más de 300 mil estudiantes, se entregan los nuevos que se compraron más los que se tenían almacenados en bodegas por la pandemia… los pants se darán en las escuelas”, mencionó.

Al cuestionarlo sobre la Escuela Secundaria Técnica No.1 (ETI) quienes decidieron confeccionar sus uniformes, informó que a pesar que la Secretaría otorga uniformes, las escuelas pueden tener otro, pero se tendría que revisar que haya un acuerdo mutuo entre padres de familia y escuelas debido a que en el estado no es la única institución que prefiere mantener la identidad que los caracteriza por años.

“Nosotros entregamos el deportivo y lo saben las autoridades justamente para que no gasten los padres de familia en ese concepto, en el caso de las escuelas que confecciones sus uniformes y prefiere mantener la identidad de años y se les hace algo emblemático pueden hacerlo pero siempre debe haber un acuerdo con los papás”, señaló.

En relación al desfalcó por 340 mil pesos en efectivo que hubo en dicha secundaria que corresponde a las aportaciones de todo un año escolar por parte de los padres de familia de los tres grados educativos de los turnos matutino y vespertino, indicó que su labor fue de acompañamiento debido a el recurso nunca fue parte de la Secretaría de Educación de Guanajuato.

“Está el proceso jurídico, porque no se puede hacer una demanda de un recurso que nunca fue parte de la SEG, es parte de la organización de padres de familia y ellos decidieron la forma de organizarse de guardar el gasto de recurso”, explicó.

Para que no vuelva a suceder esta situación recomendó que las escuelas tengan una administración transparente, que se pongan normas claras para el uso del recurso, la SEG pone a disposición cuentas separadas en caso de que se quieren usar para depositar el recurso, eso da transparencia.

SEG mantiene postura de respeto

Luego de que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) anunció que ha atendido 487 casos relacionados con la decisión de algunos planteles educativos de negar el acceso a estudiantes que tienen el cabello largo o pintado en este ciclo escolar.

Hernández Meza dijo que la postura es de respeto sin embargo, cuando hay un reglamento y una aceptación mutua no se está violentado los derechos de una persona.

“El respeto viene de un acuerdo mutuo que se está tomando, no se está violentando los derechos de una persona, es que se firmó cuáles son las prestaciones de este servicio entre un particular, en públicas seremos respetuoso cuando una persona en construcción de su personalidad pudiera tener en este caso el cabello largo o pintado, para nosotros el uniforme es importante, la identidad de los alumnos dentro del aula, cuando un estudiante no cuente con el uniforme no es motivo para no brindarle el servicio educativo, es porque así lo dice la ley”, finalizó.