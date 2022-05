Habrá reestructuración en el PRI en León

León, Gto. El presidente del PRI en León, Juan Pablo López Marún , dio a conocer que habrá una reestructuración en el partido para llegar a ser la oposición responsable y seria que el municipio necesita.

“Con esta Segunda Sesión Extraordinaria de Consejo Político Municipal de León 2022-2023, que es la primera después del proceso electoral que realizamos en una tercera etapa del PRI en León, que es renovar esta Secretaría General, que quedó deshabilitada luego de la renuncia de la regidora Araceli Escobar”, apuntó el ex candidato por la alcaldía de Léon.

López Marún señaló que, posteriormente se va reformar todo el comité para empezar con el trabajo territorial de los comités seccionales y así renovar sectores y organizaciones.

Respecto a su reelección como presidente del Partido Revolucionario Institucional mencionó que tres años son suficientes, dejando claro que no busca la ratificación.

“Me tocó una época complicada de pandemia pero estoy orgulloso de cumplir estos meses que me faltan”, apuntó.

Ya para finalizar Juan Pablo comentó que están por presentar un dictamen ante el posible endeudamiento que se divulgó por parte de Acción Nacional para realizar más obras en el municipio.

“Ya empezamos con la revisión para ver si es o no viable porque no vamos a permitir que se endeude al pueblo de León cuando no den resultados”, finalizó Juan Pablo Marún.