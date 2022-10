Habrá 8 millones de mexicanos en pobreza a fin de año

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se calcula que, para el cierre de 2022, en México el número de pobres será de 8.1 millones, debido a la falta de oportunidades, ante esto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), propuso un modelo de Desarrollo Inclusivo en el que promueven siete acciones, a fin de ampliar las posibilidades de superación de la pobreza, no solo con programas sociales, sino “generando condiciones para que las empresas surjan y se generen empleos”.

En un comunicado de prensa, la COPARMEX indicó que actualmente el 70% de la población que nace “en los dos quintiles socioeconómicos más bajos, permanece ahí, con pocas posibilidades de superar esas condiciones (movilidad) según el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Si naces pobre, es muy probable que así te quedes el resto de tus días”.





Menciona que coinciden en que primero son los pobres, sin embargo, consideran que realmente no han sido la prioridad, ya que la cifra de personas en pobreza ha aumentado durante la actual administración.

SITUACIÓN DE POBREZA AUMENTÓ



El documento analiza que la contracción económica de México en 2020, ocasionada por la pandemia de Covid-19, fue de 8.5% impactando el empleo formal, las horas trabajadas y los ingresos laborales, siendo las mujeres y los jóvenes los más afectados.

Además “se reportaron 55.7 millones de personas en situación de pobreza, 10.8 millones de ellos en pobreza extrema; pero si analizamos los indicadores de Bienestar Económico encontraremos que son 66.9 millones quienes tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar (CONEVAL, 2021). Es decir, no ganan lo necesario para satisfacer sus necesidades básicas”.

“Entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población del país en situación de pobreza aumentó de 41.9% a 43.9%, mientras que el número de personas en esta situación pasó de 51.9 a 55.7 millones de personas. En términos de carencias sociales, el cambio entre 2018 y 2020 fue un preocupante aumento de 12.0 puntos”.

Refiere que de los seis indicadores de carencias sociales que mide el índice multidimensional de la pobreza que incluye el rezago educativo, servicios de salud, seguridad social, calidad de la vivienda, servicios básicos y alimentación, la mitad empeoraron, es decir, la población en pobreza alimentaria pasó de 27.5 a 29.6 millones; el rezago educativo aumentó de 23.5 a 24.4 millones y la población que no tuvo acceso a los servicios de salud pasó de 20.1 a 35.7 millones.





PPEF 2023

Para el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 (PPEF), indica, se plantea destinar 600 mil 321.9 millones de pesos a 16 programas sociales que el gobierno federal considera prioritarios, de los cuales se estima asignar a la Secretaría del Bienestar 32% más recursos en términos reales, pasando de los 308 mil millones de pesos presupuestados en 2022 a 408 mil millones para 2023.

“Es decir, son cantidades multimillonarias destinadas a transferencias, apoyos y becas; en contraste, el gasto educativo estará por debajo de los niveles prepandemia, ya que solo se incrementaría en 4.5% respecto a 2022 y en Educación Básica, no se etiquetó presupuesto para abatir los efectos de la pandemia pese a que este nivel educativo concentra al 73.1% de la matrícula escolar. Lo mismo ocurre con el gasto per cápita en salud, cayó 2.1% para quienes no cuentan con seguridad social que es justo la población menos favorecida”.

Indica que los programas sociales serán eficaces si se hubiera reducido el número de pobres, sin embargo, no ocurrió. Por otra parte, menciona que la desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI obligó a miles de mexicanos a acudir a los servicios privados de salud.

También dice, se desmanteló el sistema de abasto de medicina, se eliminaron las escuelas de tiempo completo, y con este descuido de la salud y la educación, se ha impactado negativamente en el bienestar de los mexicanos condenando a los menos favorecidos a la pobreza.

“Se ha mencionado que el 70% de los hogares reciben recursos de al menos un programa social. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020 del INEGI muestra lo contrario ya que sólo 29.7% de los hogares reportó recibirlos. En 2016, el 67% de los hogares en pobreza extrema declaraba recibir al menos un programa social; en 2020, bajó a 43%”.





“La misma ENIGH de 2020 muestra que mientras en 2018 el 60.7% del primer decil de hogares más pobres recibía algún programa social, esa cifra cayó en 2020 hasta 39.7%; es decir, más del 20% de los hogares más pobres quedaron descubiertos con la política social actual”.

POSTURA COPARMEX

La COPARMEX menciona que los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas para el Bienestar Benito Juárez, entre otros, tienen una lógica de justicia social acertada, pero tienen que ser rediseñados, contar con reglas de operación claras, con padrones de beneficiarios confiables y mecanismos de contraloría social que abonen a la transparencia, ya que solo han sido eficaces en términos políticos, pero no han cumplido con su principal objetivo social.

Por tal motivo, proponen un cambio de objetivo, es decir, “en lugar de que sea la entrega directa de dinero, que este sea solo un medio; el verdadero objetivo debe ser que las personas y familias salgan de su condición de pobreza”.

MODELO DE DESARROLLO INCLUSIVO

Para poder ampliar las posibilidades de superación de pobreza, la COPARMEX propuso un Modelo de Desarrollo Inclusivo en el que promueven siete acciones, los cuales puede generar “condiciones para que más empresas surjan y se generen empleos”, y son:

“Cambiar el modelo de reparto de subsidios generales por una aplicación focalizada y corregir la actual asignación de los programas de transferencias monetarias para evitar la exclusión de los hogares de menores ingresos”.

Retomar el concepto del Coneval que considera que una persona está en situación de pobreza cuando tiene un ingreso menor a la línea de bienestar para hacerlo el estándar mínimo de ingresos; Garantizar que los empleos a los que acceden las personas vulnerables, como los indígenas, cuenten con seguridad social.

Terminar con la brecha de género, asegurando igualdad de oportunidades; Establecer una política de fomento al emprendimiento, a la economía social y solidaria “que permita a las cooperativas y al conjunto de empresas de propiedad colectiva del sector social, crecer, captar inversión, acceder a crédito de la banca de desarrollo a tasas preferenciales, abrir nuevos canales de comercialización en compras públicas y contar con apoyos para la capacitación y la innovación”.

Avanzar en la construcción de un sistema universal de protección social; “Establecer un esquema de transferencias monetarias de emergencia para las personas que pierden su medio de sustento, a través de mecanismos ágiles y transparentes de registro y asignación temporal”.

La información finaliza diciendo que están convencidos que con voluntad y sensibilidad se logrará que el sector público y privado propicie que más mexicanos puedan superarse, vivir mejor y recuperar la esperanza de que con esfuerzo es posible salir adelante.