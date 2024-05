Inservibles máquinas de cobro de los estacionamientos ISSEG de la capital

Guanajuato, Gto. Ya son varias las semanas en las que las máquinas de cobro de los estacionamientos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato no sirven, generando molestias e inconvenientes a los usuarios de la capital.

En el municipio de Guanajuato el ISSEG cuenta con cinco estacionamientos que se ubican en calle Alonso, calle Alhóndiga, en Embajadoras en San Pedro, en plaza Pozuelos y en la subterránea en el Hinojo.

Desde hace semanas usuarios de estos espacios han reportado que las máquinas de cobro no funcionan, entorpeciendo el proceso de pago para poder salir a tiempo de los estacionamientos.

Alejandro, ciudadano capitalino, se dijo molesto de que no sirvan las máquinas y tener que acudir a ventanilla, pues en varias ocasiones le ha pasado que no hay nadie en la atención o, en caso contrario, se hacen fila, y por un minuto se pasa la hora y ya se cobra más de estacionamiento.

“Me ocurrió ahorita en el estacionamiento atrás del Juárez, quería salir y al pagar veo que las máquinas están apagadas, aunque hay letreros que te indican a donde ir, el proceso se hace engorroso y ya me ha pasado que he tenido que pagar más por los tiempos que se tardan en cobrarte o que no está la persona”.

Además, entre las quejas de los usuarios están los costos de los estacionamientos, pues el más caro resulta ser el de Alonso, que cobra 25 pesos la hora o fracción, los demás en el Centro Histórico rondan los 22 a 23 pesos, mientras que el de menor precio es el de plaza Pozuelos, que está a 11 pesos la hora.

Esto se ha vuelto un inconveniente para los capitalinos y visitantes, sin embargo, expresaron que terminan eligiendo el estacionamiento por seguridad de sus vehículos o por no encontrar estacionamiento en la subterránea u otros espacios en la ciudad.

Yolanda, residente de la capital, dijo que se le hace un exceso el cobro de estacionamientos del ISSEG, sumado a que el servicio está incompleto debido a que no hay máquinas para pagar por el servicio.

“A veces bajo rápido al centro, a realizar un trámite y no encuentro lugar en los túneles por lo que por la prisa voy a los estacionamientos, pero me sale más caro y luego pierdo más tiempo esperando a que me cobren”, concluyó.