Guanajuato no tiene que limosnear por vacunas contra Covid

León, Gto.- Guanajuato no tiene que estar "limosneando" las vacunas contra Covid-19, así se expresó Román Cifuentes Negrete, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), luego de que la entidad registró 15 días sin recibir el biológico contra el virus Sars-Cov-2.

“Lo que está aconteciendo es que tienen que ir nuestros directivos de la secretaría de salud tienen que ir a México, tienen que estar allá, perdón por la expresión pero prácticamente y técnicamente limosneando que manden los biológicos que manden las vacunas”, mencionó.

Agregó que no puede ser posible que la Federación no pueda coordinar una vacunación en la población contra el virus Sars-Cov-2 , sabiendo que están en riesgo la vida de las personas al no estar protegidas, pues dijo que varios guanajuatenses están con la angustia de no tener su vacuna contra el Covid-19.

Durante una rueda de prensa del Comité Directivo Estatal del PAN, el diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, señaló que el Gobierno Federal ha comprado 177 millones de biológicos y casi 15 millones de dosis están en almacenamiento, por lo que no hay una excusa para justificar la falta de envío de vacunas.

“Guanajuato no tiene ni el 33 por ciento de su población vacunada, no tenían razón para que no hubiera envío de biológicos a Guanajuato “, explicó.

Agregó que la falta de biológicos al estado es un tema político, que termina afectando no al gobierno de Guanajuato, sino a la población, ya que no se tiene ni el 33 por ciento de la población vacunada contra el virus Sars-Cov-2.

El presidente del PAN Guanajuato dijo que ya es momento de que el Gobierno Federal descentralice la distribución de vacunas y que confíe en la capacidad de los sistemas de salud en las 32 entidades federativas, así como también autorice la compra del biológico a estados y particulares, para que México pueda avanzar en inmunización y disminuir los fallecimientos por Covid-19.