Guanajuato no se sumará a la estrategia federal para disminuir el censo de personas desaparecidas en México

León, Gto.- El secretario de Gobierno de Guanajuato, Jesús Oviedo, dijo que el estado no se sumará a la estrategia federal para disminuir el censo oficial de personas desaparecidas en México.

El funcionario estatal comentó que el gobierno del estado tiene su propio registro como parte del trabajo de las personas desaparecidas y no localizadas en Guanajuato, sin embargo, aseguró que va a ser un debate que se dará en los próximos días y que debe trabajarse para poder tener cifras reales.

“Nosotros tenemos un registro propio, tenemos nuestros números con los que hemos venido transitando, no los hemos modificado, no los vamos a modificar, habrá que ver la condición de la federación, cuál es el argumento por modificarlos, pero creo que eso va a ser un debate que se va a estar dando y trabajando para poder tener número reales objetivos, que permitan hacer acciones y trabajo conjunto”, dijo.

Esto luego de que en el nuevo censo del gobierno federal sólo poco más de 12 mil personas se encuentren en calidad de desaparecidas, pues unas de ellas ya fueron encontradas, de otro porcentaje se sabe sobre su paradero, pero aún no hay prueba de vida de ello.

“Así lo vamos a hacer porque eso es lo que existe, es lo que hay, mientras no tengamos un argumento para modificarlos o no cambiemos la condición no podemos modificar ese número”, agregó.

Fue el jueves por la tarde cuando las Madres Buscadoras salieron a las calles para exigir a las autoridades el hallazgo de sus familiares con vida y transparencia en el tema sobre todo en la cifra de personas que aún no han sido encontradas y otros que siguen desapareciendo.

“Nosotros tenemos nuestros números, los argumentos que están mencionando en la federación habrá que valorarlos para saber por qué, pero nosotros no cambiamos nuestros números, nuestra información si no nos dan un argumento”.