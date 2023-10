Guanajuato ha demostrado estar a la vanguardia: Claudio X González

CELAYA, Gto.- Lo que se ha logrado en Guanajuato puede ser replicado en todo el país y, es que, a decir de Claudio X. González, fundador de Sí por México, el estado ha demostrado estar a la vanguardia en el tema económico, comercial, agropecuario y de salud, sin embargo, considera que en el tema de seguridad en estos momentos aún se encuentra rezagado, por tal motivo, dijo: “hay que entrarle parejo, porque eso puede llegar a afectar los resultados económicos de la entidad y no queremos eso”. Por otra parte, también manifestó que “no hay que permitir que Morena llegue a Guanajuato, para que Guanajuato vaya lejos, hay que mantener a Morena lejos, es fundamental”.

“Queremos un Guanajuato pujante, líder y eso requiere resolver los problemas de la seguridad en el estado, es un reto enorme, pero es algo que hay que enfrentar y requiere de la colaboración del segmento federal, estatal y municipal, requiere de políticas distintas a las que están en marcha, porque esas no han sido suficiente para dar los resultados que desean todas y todos en Celaya y Guanajuato”.

También refirió que la política de abrazos y no balazos no ha funcionado en el país, “la militarización en esta materia no es la salida, llevamos tres sexenios seguidos intentándolo, este es el peor de todos por mucho, el más trágico, el más sangriento, el más criminal, porque además han hecho caso omiso de la presencia de la delincuencia organizada que ya más bien parece delincuencia autorizada, dice Acosta Naranjo y, en ese sentido es una irresponsabilidad histórica”.

Considera que lo que queda es enmendar el camino, crear cuerpos policiacos a nivel municipal, estatal y federal que estén bien coordinados, capacitados, con la inteligencia suficiente para hacer su trabajo con la coordinación adecuada para hacerlo, ya que ese es el camino de todos los países que de alguna manera han logrado la paz y el orden que en México se anhela.

“En ningún lado se ha logrado por la vía de la militarización y menos de la ineptitud que permea todas las acciones del peor gobierno que hemos tenido en la era moderna en México que es el gobierno de Morena. No hay que permitir que Morena llegue a Guanajuato, para que Guanajuato vaya lejos, hay que mantener a Morena lejos, es fundamental”.

Aunque existe gente que piensa que si en las próximas elecciones no vota por Morena le serán retirados sus apoyos sociales, Claudio X. González aseguró que esto no va a pasar, ya que dichos apoyos son consignados en la constitución.

“Lo ha dejado claro Morena y todos los representantes del Frente Amplio por México, esos apoyos los votaron todos los partidos, no son de Morena y los pagan todas y todos los mexicanos con su esfuerzo y con sus impuestos”.

“Esos apoyos son sagrados, no se pueden quitar están en la constitución del país, además nadie pretende quitarlos, lo que queremos es que reciban más educación, salud, más seguridad, más infraestructura, mejor medio ambiente, mejores tratos y de lado demócrata, no de lado autoritario como pretende Morena”.

Por otra parte, mencionó que aunque muchos piensen que en las últimas semanas la candidatura de Xóchitl Gálvez se está cayendo, “se equivocan”, ya que dijo, es una mujer que al venir de condiciones de pobreza inimaginable, “es una luchona por naturaleza, a ella no la van a lograr desanimar nunca, es una mujer forjada en la adversidad, forjada en el servicio”.

“Las campañas tienen idas y venidas, en julio y agosto se decía que Claudia Sheinbaum estaba perdida y no iba a lograr nada y ahora dicen lo mismo de Xóchitl. No es cierto ni de una, ni de otra, las dos van a batallar y las dos van a dar una gran pelea, y las y los ciudadanos tenemos que estar de lado de Xóchitl Gálvez”, concluyó Claudio X. González.