Guanajuato es ejemplo de fortaleza ante abandono federal: Xóchitl Gálvez

Irapuato, Gto.- Xóchitl Gálvez Ruiz , aspirante a la candidatura presidencial por la coalición Va por México, reconoció que pese a los embates del gobierno federal y a no contar con el respaldo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Guanajuato es un ejemplo de que se pueden hacer bien las cosas y por ello es un referente nacional en salud, en economía y en sustentabilidad.

Durante su visita a Irapuato, Xóchitl Gálvez se reunió con al menos unos 500 guanajuatenses de los 46 municipios, así como con líderes empresariales, tales como Francisco Martínez Arredondo, presidente del Colegio Coordinador Empresarial; Daniel Matus, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, además de la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, en donde reconoció el arduo trabajo que ha hecho Guanajuato para posicionarse en los primeros lugares de desarrollo económico, atracción de empresas y transparencia de recursos.

La aspirante a la candidatura presidencial por la coalición Va por México dijo que el abandono que la federación ha hecho con Guanajuato se podría considerar un tema político, pues aseguró que al tratarse de Guanajuato de un estado gobernado por Acción Nacional y que no cuadra con las ideologías de Morena, la federación ha desprotegido al estado, pero pese a ello ha enfrentado solo sus retos y los ha superado.





La aspirante a la candidatura presidencial por la coalición Va por México dijo que el estado es un ejemplo en economía, salud y en temas de sustentabilidad.





“Al gobierno federal no le importa Guanajuato, el gobierno federal quiere que se resbale Guanajuato para poder apoderarse de él; este abandono que ha hecho el presidente (Andrés Manuel López Obrador) a Guanajuato es inaceptable, al igual que este abandono que tiene con los alcaldes de dejarlos a merced del crimen organizado”, dijo.

La también senadora de la República resaltó que si bien el desamparo de la federación a Guanajuato ha sido notable, esto, ha ayudado a que sin ayuda de nadie el estado siga desarrollándose.









Puntualizó que uno de los aciertos que ha tenido Guanajuato en no adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar, pues de lo contrario Guanajuato estaría actualmente con un sistema de salud “contra las cuerdas”.

“Guanajuato ha tomado buenas decisiones y esto se debe a sus gobernantes, mismos que no dejaron entrar el sistema de salud de la federación, porque si no estarían igual que en todos lados donde no hay medicinas, por eso Guanajuato es diferente”, dijo.





Da Lorena Alfaro apoyo a Xóchitl Gálvez

Por otro lado, la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, se reunió con Xóchitl Gálvez, la cual en entrevista dio a conocer que Irapuato empatiza en los ideales de la también senadora de la República.

“En la reunión que tuvimos con Xóchitl Gálvez le platique cómo estamos trabajando, pero también le extorne el apoyo incondicional que va a tener en este primer proyecto”, dijo.









Agregó que de manera particular compagina con los ideales de la senadora de la República, la cual expresa que Guanajuato debe seguir apostándole al desarrollo sin importan el respaldo de la federación.