Dolores Hidalgo, único municipio y zona Bajío que cuenta con anexo gratis

DOLORES HIDALGO, Gto. (OEM-Informex).- En el municipio de Dolores Hidalgo se encuentra el único anexo en el Estado y zona Bajío completamente gratuito para atender a personas con problemas de alcoholismo y drogadicción.

Debido a la problemática que existe en la zona Bajío de alcoholismo y drogadicción, hace un par de años se abrió las puertas del grupo Granja Nueva Vida AA 24 horas Terapia Intensiva, en la comunidad de Los Serna, en Dolores Hidalgo, este lugar es completamente gratuito para las personas.

Se les proporcionan cobijas, colchonetas, ropa y las habitaciones deben de estar limpias y en orden para una mejor estancia. | Foto: Andrés Téllez | El Sol del Bajío

Carlos Barrientos, uno de los encargados de la granja, comentó que cuentan con un cuarto para aproximadamente cinco o seis mujeres, con su propio baño; además un cuarto más amplio como para albergar a entre 25 y 30 hombres, donde ellos si comparten baño y regaderas, una cocina donde diario dos personas se seleccionan para preparar los alimentos que constan más en verduras.

Además se les proporcionan cobijas, colchonetas, ropa y las habitaciones deben de estar limpias y en orden para una mejor estancia, por lo que se asignan tareas entre los mismos internos.

Cuenta con una pequeña granja de conejos y gallinas para tener su propio alimento como huevo o carne, un lugar donde almacenan las semillas, verduras, tortillas y el agua para beber.

Hay un área donde todas las tardes pueden ver la tele y distraerse, después de cumplir con sus juntas y pláticas, así como sus obligaciones de tareas como limpiar, podar o cocinar.

Barrientos comentó que, además, ahí les enseñan a regresar lo que les dan, aseguró que en los dos años que tiene han llegado unas 300 personas y de esas 300 se han quedado dos o tres, no todos se quedan ni agarran ese sentimiento de querer devolver lo que a mí me dieron, “uno lo hace por agradecimiento porque llega uno bien fregado, en mi caso llegué hasta sin familia”.

“Llega un momento donde uno ahí se siente protegido, no tengo peligro, y sale uno a trabajar, pero los mismos padrinos te dicen que no, que tienes que rehacer tu vida, tienes que salir e integrarse a la sociedad y ellos mismos te enseñan y ese es el agradecimiento”, al menos en mi caso personal, que siento hacia ellos para ayudarlos en este lugar.

“Ellos te dicen: ya no llores por lo que perdiste, sino levántate y lucha por lo que te queda que es tu vida y ya luego buscas la manera de recuperar de aquello que perdiste, llega uno sin deseos de nada. Recuerdo que cuando tenía cinco meses, le decía a mi padrino ´qué chiste tiene el estar dejando de beber y de drogarme si ya no tengo familia y ya lo perdí todo´, y se me quedó bien grabado ´lucha por lo que te queda, que es tu vida´ y llega ese momento en tu vida que debes de agradecer por ese apoyo y no les puede uno fallar, pero no todos hacen eso. Uno hace las cosas por agradecimiento el estando ahí de llegar sin esperanza y lo que nos ayudan es a recobrar la esperanza y a salir adelante ya sin vicios”.

Este lugar, aseguran, es único, ya que en todos te cobran una cuota por estar ahí y apoyarte, pero aquí no, aquí todo es gratuito y cuenta con todos los permisos por parte de las autoridades competentes.