Casa de Rescate: ayudan a personas de las adicciones a través del cristianismo

León, Gto. (OEM, INFORMEX).- Aquí no hay tribuna, ni padrinos, ni groserías, ni malos tratos, aquí hay fe en que Dios los hará salir de las adicciones, esta es la misión de la Casa de Rescate Monte Sión.

Ubicados en la colonia 10 de Mayo, una de las 40 colonias foco rojo en la ciudad. Hay una esquina, de la esperanza con tres pisos que resguarda a más de 100 hombres que buscan salir de la adicción de las drogas y el alcohol, que lo han perdido todo, menos su fe.

Regidos bajo el cristianismo, la tribuna se convierte en un púlpito, la terapia en predicación y su mayor herramienta la fe y el amor por Dios, por medio de la palabra tratan de implementar valores y un reencuentro con Dios y con ellos mismos.

Jehová es su pastor

Liderados por el pastor Juan Francisco Jiménez, que inició predicando en los anexos, palpó que el problemas de las adicciones en la ciudad era demasiado y comienza a planificar con otros hermanos de la iglesia como ayudar, sin afectar los ingresos de las familias y puedan recuperar a sus familiares de las adicciones.

“La idea de ayudar siempre estuvo. Se colaboraba con diferentes anexos de la ciudad. Los martes llevábamos comida a algunos centros de recuperación y aprovechamos para hablarles de la palabra de Dios”, explicó su encargado.

Sanan con amor

Como su nombre lo dice son una casa de rehabilitación, ofrecen un programa de cuatro meses. Aquí no se habla con groserías, no está permitido fumar y no hay golpes.

Cuentan con tres casas: la de hombres, la juvenil donde se atienden a menores de edad y la femenil donde se brinda apoyo a mujeres.

Juan Francisco Jiménez.

Reciben todo tipo de casos pues tienen la fe que Dios les va dar las herramientas para ayudar a todos los que se acercan Dios.

Lo primero que se hace cuando reciben a una persona es ponerlo en oración.

Ingreso

Para aceptar la entrada a un interno, algún familiar firma la hoja de ingreso en que detalla algunas cláusulas, se informa acerca de la ayuda, la confidencialidad y el reglamento. Se tiene prohibido tener cualquier tipo de dispositivo móvil.

La mayor diferencia a un anexo es que aquí no existen los padrinos. Tienen la presencia de una psicóloga.

Checo

Uno de sus casos de éxito es “Checo” joven que se encontraba perdido en las calles de la colonia y se le brindó el apoyo, no hablaba, estaba desnutrido, no podía sostener la comida, para ellos “Checo” es un milagro que Dios hace en la vida de las personas, ahora ya habla y saluda “mendigaba en la calle y decidimos recogerlo, no podía ir al baño, utilizaba pañal bendito Dios”, va para adelante”, mencionó el hermano Raúl.

No hay miedo

Estar en una colonia conflictiva, tener todo tipo de personas, no los hace sentir en riesgo o miedo alguno.

“Estamos respaldados por el jefe de jefes, el creador de los cielos y la tierra, de todo lo visible y lo invisible miedo no hay. Lo único que hacemos es cerrar puertas, cuando hay sucesos delictivos, nadie ha venido a molestarnos por tener a alguien aquí”.

Actualmente atienden a 100 personas en recuperación de Zacatecas, Manuel Doblado, Guanajuato, Silao y por supuesto León.

Si se les solicitan servicio, no se fijan si tienen capacidad, ellos van ayudar “es una persona que ya quiere salir de las adicciones que ya no aguantan la vida de sufrimiento, de humillaciones, de desalojamientos, todo lo malo que se vive en las calles, las puertas están abiertas para cualquier tipo de persona, de cualquiera edad”, son guiados por José Parada, director y líder de esta casa.

Costos

Por integrarse se cobra $500 pesos de ingreso, se va por ellos a donde sea, en cualquier parte del país. Por semana se debe cobrar $300 pesos, no piden despensa, la casa y la iglesia sustenta todo.

Con el pago se incluye tres comidas, agua, luz y renta, sí el paciente necesita atención psicológica personalizada tiene otro costo.

Visitas

En todo momento los internos están en comunicación con sus familiares o tutores. Las visitas están programadas los domingos de las 2:00 a 5:00 pm, de preferencia se pide que sean familiares directos papás, mamás, hermanos, esposas, hijos, cuando son solteros y tienen una relación normalmente se deja pasar a las novias por su salud emocional o por petición de los papás.

Pero sí la familia entre semana quiere llegar a la casa a desayunar con su interno, se le permite, siempre y cuando no estén en predicación o con la psicóloga. Se solicita mediante un permiso por escrito, se les autoriza de 5 minutos a media hora a más tardar.

Empleo

Cuando están a punto de terminar su programa, llegan a la casa encargados de fábricas en busca de personal. Se checan todos los expedientes, como se ha comportado, se evalúan quienes pueden salir a trabajar, tomando en cuenta que están en un proceso de desintoxicación.

Otra persona va en busca de albañiles, otro que pone carpa para fiestas, en todos los casos se hace el mismo proceso.

Al cumplir sus 4 meses y se quieren quedar se les da la opción y ya pueden salir a trabajar.

El dato

No hay tribuna

No hay golpes

Prohibido las groserías

No piden despensa

No los mandan a vender

CASE DE RESCATE