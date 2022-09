Guanajuato cuenta con un problema de sobrepeso y obesidad en la población infantil: ISAPEG

León Gto.- En el marco del Día Mundial del Corazón, Pablo Sánchez Gastelum, director del Área de Salud Pública del ISAPEG aseguró que en el estado cuenta con un problema de sobrepeso y obesidad en la población infantil, mismo que se incrementó a raíz del confinamiento por la pandemia.

“El tema del problema que tenemos del sobrepeso y la obesidad en la población infantil es algo que se asentó ahorita con la pandemia, venimos de prácticamente casi tres años de un confinamiento en donde bueno, pues los niños han estado, pues con poca movilidad, la ingesta calórica se vuelve más importante y esto genera en algún momento un ambiente más obesogénico para ellos”, indicó.

Así mismo aseguró que dentro del área de la salud ya se encuentran trabajando para revertir esta problemática en niños, mismas que abordarán tres estrategias, la alimentación saludable, tomar agua y la activación física.

“También ahorita no la población adulta 7 de cada 10 adultos tienen sobrepeso y obesidad que este es un problema hay un reto para todos, porque este problema no se va a resolver en las unidades de salud, la parte importante para nosotros es que no lleguen a las unidades de salud es el efecto prevención”, añadió.

Otro de los puntos importantes que señaló el director de Salud Pública, fue el de dormir bien y mantener los niveles de estrés a la baja, para poder mantener una buena salud.

Además, indicó que en Guanajuato se tiene contabilizado que cada vez son más pacientes diabéticos e hipertensos con obesidad, de acuerdo con las últimas cifras registradas se estima más de 100 mil pacientes hipertensos en el estado, de los cuales un 75% ya se encuentran controlados.

“Tenemos que tener lugares habilitados para que los chicos vayan a hacer ejercicio, no les podemos decir que vayan a hacer ejercicio si no tienen las condiciones óptimas, entonces necesariamente tenemos que estar y lo hemos estado, trabajando con los municipios para crear entornos saludables donde la gente pueda hacer ejercicio de manera gratuita”, mencionó Pablo Sánchez Gastelum.

De acuerdo con la tasa de mortalidad, las enfermedades cardiovasculares encabezan la lista, seguidas de la diabetes y en los últimos años como tercer lugar se ha registrado el Covid.

“Prolongamos que los niños los adolescentes y sobre todo la gente adulta, evite el sobrepeso y obesidad, tres de cada 10 niños menores de 5 años tienen sobrepeso y obesidad, esto se da por la cantidad de ingesta calórica, o sea, por la gran cantidad de bebidas azucaradas, edulcorantes y esto a su vez genera un problema; si nos vamos al otro rango de edad que son los adolescentes, estamos hablando de 10 a 19 años de edad, ya es cuatro de cada 10 quienes tienen este problema”, puntualizó.