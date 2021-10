Gobierno municipal revisará procesos jurídicos de la venta del Estadio León

León, Gto.- Existe el compromiso del gobierno municipal a revisar los procesos jurídicos de la adquisición del Estadio León, señaló Octavio López de Alba, representante de Club Social y Deportivo A.C. Dueños de palcos y plateas expresaron en mesa de trabajo que el inmueble fue adquirido con errores notariales y que la franquicia del equipo está en riesgo para Grupo Pachuca.

“Lo que se vio es la urgencia que tenemos de socios fundadores y asociados vigentes, es de anular la situación de las escrituras, toda vez que esas escrituras fueron tiradas en forma ilegal por notarios, sin considerar que las actas de asamblea no fueron legales, fueron totalmente ilegales las que celebró Roberto Zermeño”, comentó en entrevista para El Sol de León.

López de Alba informó que el jueves 28 de octubre fueron recibidos en la Presidencia Municipal, por el secretario del Ayuntamiento Jorge Jiménez Lona, en donde aprovecharon para emitir sus inquietudes sobre los derechos de la propiedad en donde se encuentra el Estadio León.

El representante legal de Club Social y Deportivo, dijo que existieron varios errores por parte de los notarios públicos que se dieron al momento de la adquisición del Estadio León en 2011 por Roberto Zermeño y Héctor González González.

A parte de que es urgente para Club Social y Deportivo tener la posesión legal del Estadio León, también el esclarecimiento le ayudará a Grupo Pachuca a no tener el riesgo de perder la franquicia, ya que el reciente contrato de compraventa que celebraron con Grupo Pachuca, también tiene irregularidades y por ello los contratos están amparados por los dueños de palcos y plateas.

“El día 10 de julio del 2000, le embargaron la franquicia a Roberto Zermeño y le embargaron dos casas, porque debía 400 mil dólares, por 3 jugadores que habían comprado y no habían pagado, entonces al fideicomiso, Zermeño engañó a la autoridad municipal y a todo mundo entregándoles embargada la franquicia número 08”, mencionó.

En caso de que el Club Social y Deportivo por fin logre ser dueño de los terrenos del estadio, López de Alba dijo que tal vez no tendrán la intención de vender el inmueble nuevamente, porque lo usarían para ponerlo a disposición de la ciudadanía, pero eso sigue siendo una idea no aterrizada, hasta que no se gane la propiedad.