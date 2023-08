Gastan hasta 10 mil pesos por caracterizarse de su personaje favorito

León, Gto., (OEM-Informex).-Personas de todas las edades se reunieron este sábado 5 de agosto para lucir sus Cosplays en la Starcon, la convención enfocada en el mundo del anime, videojuegos, películas, doblaje, baile y venta de artículos relacionados.

Personajes de los Cazafantasmas, El Hombre Araña, Naruto, Star Wars, Halo, League Of Legends, Ralph El Demoledor, Attack On Titan, Hatsune Miku, Mario, Breaking Bad, entre muchos otros se hicieron presentes en esta edición veraniega de StarCon.

Los precios promedio de los cosplays van desde los 500 a mil pesos, sin embargo hay una especial minoría que tienen un interés más elevado en crear cosplays más detallados, por lo tanto su costo puede elevarse hasta los 10 mil pesos.

“Amo mi personaje, cuando me caracterizo siento que estoy en su piel, puedo pensar como el, eso me hace muy feliz, el poder al menos por un día ser este personaje que tanto me ha marcado”, confesó emotivamente Javier, representando al Guasón.

Los cosplayers producen sus vestimentas varias semanas antes de la Starcon, en su mayoría, de dos a tres semanas, aunque los más elaborados pueden llevar meses planeando, diseñando y creando sus indumentarias.

“Esto representa mi libertad, mi expresión, no solo se trata de caracterizarme, es mi labor interpretar el papel de mi personaje correctamente, al menos mientras esté bajo su identidad”, mencionó Jael, interpretando a SpiderPunk.

Los niños se acercan alegremente a pedirles fotos a los cosplayers, quienes amablemente conviven y regalan sonrisas a los más pequeños.

El trabajo artesanal que se aprecia en todos y cada uno de los Cosplays da a notar la verdadera pasión por construir desde el más simple hasta el más complejo detalle, calzado, vestuario, maquillaje, herramientas y armas de utilería es lo más utilizado por los entusiastas.

El cosplay es una práctica donde los participantes, conocidos como cosplayers, usan disfraces y accesorios para representar a un personaje específico de una película, videojuego, libro, cómic, anime o serie de televisión.

El término "cosplay" es una contracción de las palabras en inglés "costume" (disfraz) y "play" (juego), y se refiere tanto al acto de disfrazarse como a la interpretación del personaje. Los cosplayers a menudo se reúnen en convenciones y eventos dedicados, donde pueden mostrar sus trajes y participar en competencias de cosplay.