Gasta municipio 125 millones de pesos en reparación de patrullas

León Gto.- Analiza el gobierno de León alternativas de operación del taller mecánico para enfrentar el tema de atención a patrullas que permanecen fuera de servicio por algún tipo de falla o que se han visto involucradas en accidentes de tráfico y que al día de hoy suman 210 unidades de 889 unidades operativas y que representa un gasto anual de 125 millones de pesos, señaló la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos.

“Estamos haciendo análisis de costo beneficio, cuánto nos cuesta el taller y cómo podríamos suplir el servicio de mejor calidad y a menor precio”, mencionó.

Además comentó que hay lineamientos donde la responsabilidad del vehículo corre a cargo del servidor público, no solamente en el área de seguridad, sino que cualquier servidor público que utiliza un vehículo municipal, si genera algún daño y no lo cubre el seguro o fue su responsabilidad, tendrán que pagar el deducible directamente.

“Lo que siempre les he dicho es que los invitamos a denunciar, si alguien capta o graba, denuncien y nosotros le daremos seguimiento, ya que cuando no tenemos elementos es muy complejo, recordemos que su propio actuar implica un manejo diferente cuando hay operativos o están en una persecución o cuando van a una emergencia, pero si hay alguna violación que exceda la forma de realizar sus labores, deben denunciar”, dijo Alejandra Gutiérrez.

BAJAS POLICIACAS

Sobre la depuración de Seguridad y Policías Viales, la alcaldesa mencionó que se encuentran analizando un paquete más de personas para así dar bajas adicionales a las que ya se habían realizado en los últimos meses.

Tan solo en el mes de febrero se llegó a un corte de 269 elementos que fueron dados de baja, así mismo el municipio ya se encuentra atendiendo y dando seguimiento a las demandas de estos elementos.

“Mi responsabilidad es buscar la mejor corporación y eso implica capacitar y por eso estamos mejorando la capacitación, equiparlos mejor y sobretodo también depurar permanentemente, queremos que cada policía salga con mejores herramientas, por eso esta generación va a durar más en la academia, van a terminar en febrero, se encuentran ampliando la currícula y la preparación; lo que queremos es que salgan mejor preparados, un policía o un elemento de seguridad vial, salga bien preparado, que sea honesto y que haga bien su trabajo, rinde más que dos o tres elementos que no estén haciendo su trabajo aquí se trata de calidad, no es sacar por sacarlo, sino tener elementos de calidad”.

Así mismo, mejoró las prestaciones, sueldos y el tipo de clases, esto ha provocado que elementos regresen a la academia para actualizarse, además mencionó que se acerca a cada grupo para darles una capacitación sobre el plan de gobierno.

MÁS ELEMENTOS QUE ARMAS

“Se tienen planeadas dentro de las compras, las armas, chalecos, patrullas de tránsito y seguridad, entre otros; nada más recordemos que quien las compra de las armas no se hace manera directa, tanto las municiones como armas, si no que a través de la secretaría, es quien tiene la licencia y quien las compra a manera directa es a nivel federal, si se comparan pero no llegan de manera inmediata por los trámites y los tiempos que llevan, que lo más probable es que nos lleguen el próximo año, pero nosotros haremos lo que esté en nuestras manos para tener a la brevedad las armas pertinentes y se tenga el equipamiento necesario”, agregó Alejandra Gutiérrez.