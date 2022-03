Llevarán la cultura a cada rincón de León

León Gto.- La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, aseguró que para trabajar bajo la misma visión que tiene el municipio, se les compartirá el programa de gobierno al nuevo Consejo Directivo del Instituto Cultural de León (ICL) que rindió protesta la mañana del martes en la sala de Cabildo, para continuar con una visión social.

El consejo directivo del ICL fue integrado por: el regidor, Ramón Hernández Hernández; Michell Salim Abugaber; Juan Pablo Torres Ortega (Ratificado); Enrique Rico Ascencio; Ivonne Jannette Pérez Wilson; Martha Paola Rebollo Huitrón; Iret Vallejo Estevan; Gabriel Pérez Navarro; Katia Nilo Fernández, en representación de María Adriana Camarena Deobeso, quien es representante del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato; Ramón Ignacio Muñoz Ledo, representante del Forum Cultural Guanajuato y Josue Arias Luevano, representante de la Controlaría Municipal.

“Para mí el Instituto de la Cultura representa un punto importante para la administración, y por eso es importante que ustedes que hoy aceptan este cargo, estén aquí, cada uno de ustedes tiene perfiles diferentes y cada uno representa a un experto que va a dar valor a este trabajo en el Instituto”, comentó Alejandra Gutiérrez.

“Nos encontramos desde que estuvimos recorriendo las calles y platicando con nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos, que muchos de nuestros ciudadanos, no tienen ninguna expresión de cultura cercana a su hogar, nos encontramos con que les preguntamos si alguien ha ido al teatro y dicen que no, que si alguien conoce las instalaciones de cultura del municipio y nos dicen que no, de repente vivimos engañados pensando en que tenemos muchos espacios de cultura, pero sin embargo no llegan a toda la población”, agregó la presidenta municipal.

León ocupa el tercer puesto de la ciudad más poblada de todo el país y sin embargo, la oferta cultural no llega a toda la población, por lo que la primer tarea asignada al instituto es llegar a cada rincón de León, respetando en todo momento las diferentes corrientes artísticas y potencializar a los artistas locales.