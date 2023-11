Levanta la mano Gabriela Echeverría para buscar una diputación local por Morena

León, Gto.- Luego de que Morena dio a conocer que para las próximas elecciones por la alcaldía de León el género será hombre, la regidora Gabriela Echeverría, dijo que buscará una diputación local pese a que sus aspiraciones era contender por la presidencia municipal.

Local Descarta alcaldesa de Moroleón sumarse a las filas de Morena

Argumentó ser una persona institucional que cree en las determinaciones que tomó el Comité Estatal de Morena a la hora de elegir los géneros por cada municipio de Guanajuato.

Y aunque sus aspiraciones políticas tuvieron que cambiar, aseguró que ahora buscará el Sexto Distrito ya que comentó que sale bien posicionado el partido con una mujer y que personalmente lo ha trabajado bastante.

“Quiero seguir trabajando, yo me voy a anotar ahí ahora que sea la fecha y si en las encuesta salgo con mucho cariño, una diputación por el sexto Distrito porque lo he trabajado muchísimo, he trabajado toda la ciudad pero creo que ese Distrito es rentable para Morena, para una mujer y si me tocará en otro estaría dispuesta”.

“Soy muy institucional y yo creo que basado en el análisis que ellos tuvieron es lo que vamos a tener de respuesta y podemos tener buenos resultados”, dijo.

Además, la morenista añadió que ya es tiempo de justicia para que las mujeres ocupen más cargos públicos.

“Yo creo que el análisis que hicieron desde el comité es el correcto, vieron donde es más rentable y también es un tema de justicia, las mujeres tienen que estar y que nos posicionamos en los lugares donde sea más fácil llegar según las mediciones que ellos tengan”, agregó.

Local Yulma Rocha podría ser la apuesta de Movimiento Ciudadano a la gubernatura

En este sentido dijo que hay altas posibilidades para que Morena gane tanto la gubernatura como los municipios.

“Creo que hay muchas posibilidades esta vez para Morena y esto del género va a ayudar muchísimo”.