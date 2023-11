Descarta alcaldesa de Moroleón sumarse a las filas de Morena

León, Gto.- Pese al acercamiento que la alcaldesa de Moroleón, Alma Denisse Sánchez Barragán tiene con diferentes actores políticos de Morena, aseguró que no dejará Movimiento Ciudadano, partido que la llevó al poder y por el que buscará la reelección rumbo al 2024.

Además, hizo énfasis en su apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum argumentando que ya no es momento de enfrascarse en colores sino en los perfiles que realmente sumen a la sociedad.

“Ese es un tema bien importante que debemos de aprender como ciudadanos, no, o sea, ver los perfiles, ver que sean realmente el bienestar para la sociedad y no enfrascar no solamente en colores, yo estoy a favor de eso a favor de la gente a favor del bien común siempre lo he estado y lo estaré”, dijo.

La presidenta municipal comentó que personas buenas hay en todos los partidos aunado a que el gobierno federal ha sido su aliado.

Dijo que no necesita que ningún partido la proteja, pues basta con el respaldo de la gente que ha tenido en Moroleón.

Referente a la incorporación de Yulma Rocha Aguilar a las filas de MC, Alma Denisse Sánchez justificó que sus orígenes priistas no tienen relación con que sea una persona que sigue luchando por lo que cree.

También opinó sobre Libia Dennise García Muñoz Ledo, precandidata del PAN a la gubernatura, de quien reconoció el trabajo que tuvo con ella luego de que su mamá fue asesinada en las pasadas elecciones cuando hacía campaña en el municipio que hoy gobierna

En cuanto a la seguridad en Moroleón, la política aseguró que lograron terminar con las extorsiones, delito que dio constantes dolores de cabeza a los textileros de la región.

“Hemos abatido el índice delictivo 97 por ciento. Ese es un tema que a mí me fortalece como mujer y como presidenta municipal, el demostrarle al pueblo que se puede. Hoy tenemos que pelear de frente y sin miedo”.