Fortaleza del “superpeso” afecta a exportadores de fresa

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex).- José Luis Huerta Torres, integrante de la Asociación Agrícola de Policultores de Irapuato AC, aseguró que los productores de fresa del municipio se han visto afectados por la apreciación del peso mexicano frente al dólar, pues a diferencia de otros sectores que celebran la fortaleza de la moneda mexicana, para los exportadores de alimentos, como los freseros, representan pérdidas, pues su producto se paga más barato.

En entrevista para la Organización Editorial Mexicana, José Luis Huerta Torres dijo que en los últimos meses los productores de fresa del estado y en particular del municipio se han visto severamente afectados, iniciando por el incremento en plagas como la pestalotia y ahora con la devaluación del dólar ante el peso mexicano.

La venta de la frutilla la hace en dólares.

Y es que cabe resaltar que en lo que va de 2023, la moneda mexicana se ha apreciado 10.36%.

Detalló que si bien a las empresas importadoras les ha sido benéfico está apreciación del peso mexicano frente al dólar, para los productores exportadores no ha sido así, pues más de 90% de la frutilla que se produce en el municipio es exportada a países, como Estados Unidos, en donde la compra/venta se realiza en dólares, lo que ocasiona que al momento del cambio de moneda éstos terminen perdiendo.

José Luis Huerta Torres resaltó que la negociación para aumentar el precio por esta cuestión tampoco es viable, pues existen contratos de compradores con productores en las que se pactan los precios durante el año, por lo que un cambio repentino también podría ocasionar pérdidas superiores.

“Los productores de fresa se han visto muy golpeados, prácticamente la fresa ha sufrido grandes problemas, primero con el fervor de la plaga de la pestalotia y luego también el problema de los precios, pues hay que recordar que esto se mueve a base de dólares y ahorita como está el tipo de dólar, pues lo está afectando mucho a toda la gente que estamos exportando”, detalló.

Agregó que a los productores de fresa y otras berries en el estado no les queda más que hacerle frente a esta situación y esperar a que se regularice de nueva cuenta la moneda mexicana, con el fin de que el precio se vuelva a estabilizar, pues de lo contrario, no sólo no habría ganancia, sino que habría pérdidas millonarias que pondría en riesgo los próximos ciclos agrícolas de la frutilla.

“Tiene doble efecto: la parte producción y la parte comercialización, lo cual está causando que sólo estamos sobreviviendo, sobrellevando las inconstancias”.