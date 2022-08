Fondos Gto. ha recuperado cerca de los 750 mdp de préstamos realizados durante pandemia

Juan Antonio Guzmán Acosta, director de Fondos Guanajuato, aseguró que se han recuperado casi 750 millones de pesos de los préstamos realizados por el estado para afrontar la pandemia y la recuperación económica en el 2020.

Lo anterior representa un 93% del monto de cartera, mientras que en número de créditos es el 87%, mientras que el resto son de los no recuperados, los cuales en su mayoría fueron préstamos de 25 mil pesos, declaró el directivo, quien señaló que hoy en día se deben cerca de 20 millones de pesos en Guanajuato.

Es de mencionar que el 93% representa aproximadamente 5 mil 800 créditos, de los 7 mil dados al inicio del programa, por lo que son cerca de mil 200 los que son incumplidos.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Tenemos algunos sectores como el turístico, en el tema de transporte ejecutivos turísticos, donde tenemos algo de atraso, pero la generalidad allí va caminando, se trata de camiones especializados, se les dieron créditos de 25 mil pesos, créditos pequeños y ese sector también fue el último en recuperarse, de 600 créditos que más o menos se les dieron, traemos unos 150 que ya nos están pagando y los otros hemos tenido acercamientos pero todavía tenemos atraso”, aseguró Juan Antoio Guzmán.

Las ciudades donde existe más deuda en este sector son: Guanajuato, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, por mencionar algunos; aunque existe un riesgo de perder el dinero, Fondos Guanajuato aseguró que cuentan con garantías como avales en todos los creditos, sin embargo, antes de recurrir a esta última opción buscan que los deudores comiencen a pagar.

“De los no recuperados, nosotros seguimos haciendo nuestro proceso, es un poquito largo porque tenemos que hacer cobranzas administrativas, cobranzas extrajudiciales, luego cobranza judicial, la verdad es que en el camino se nos ha ido acercando gente con la intención de regularizarse”, señaló.

“Cuando terminamos la prórroga general que dio el Gobernador, lo que se decidió es que cada empresa en lo particular acudiera en su situación particular a “Fondos Gto”, porque no es lo mismo un restaurante en la ciudad de León, que un restaurante en Dolores Hidalgo, hay algunos que si nos comenzaron a pagar de inmediato y hay algunos otros que teníamos que tenerles un tratamiento especial, el día de hoy lo que hemos estado teniendo es la puerta abierta para quien se acerque con nosotros, existe la posibilidad de negociar con la cobranza extrajudicial y administrativa”, mencionó.

Local Apoyarán a más de mil personas con avalúos de sus propiedades

También aseguró que la fecha límite para realizar los pagos de los préstamos fue el pasado 1 de julio del año 2021, misma fecha donde se comenzó a cobrar y a partir de allí inició todo el proceso que se lleva un poco más del año, ya que está normado cuánto de cobranza administrativa, cuántos meses de cobranza extrajudicial y cuántos meses de cobranza judicial.

Además señaló que el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en diciembre del año pasado autorizó dar un reembolso de taza a los programas de Fondos Guanajuato y las reglas de operación salieron publicadas la semana antepasada.

“Para quien nos pague puntual y nos cumpla con los contratos estamos disminuyendo tasas a pesar de que las tasas de interés van hacia la alza en todos los bancos. Nosotros estamos disminuyendo tasas para los que son cumplidos para incentivar la economía”, explicó Guzmán Acosta.

Es de destacar que lo máximo que disminuyen las tasas de interés es del 3% y dio como ejemplo el programa de paneles solares el cual cuenta con una tasa del 12%, por lo que al pagar puntualmente y cumplir con el contrato queda en un 9%.

Por otra parte, dio a conocer que este año se han colocado cerca de 100 millones de pesos de lo que va del año y se estima que se llegue a tener una colocación estimada de 400 millones de pesos.

Así mismo, adelantó que próximamente se dará a conocer un producto especial dedicado al sector de la construcción, el cual ya se tiene generado y este jueves pasado fue presentada la iniciativa por el diputado Alfonso Borja.

Lo anterior lo declaró en el marco de la firma de convenio de colaboración entre Fondos Guanajuato y la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México (APIMEX), para que las empresas del sector de la proveeduría tengan acceso a los apoyos de gobierno de Guanajuato, obteniendo atención, información y simplicidad en los trámites de los programas de financiamiento para proyectos productivos, así como el acercamiento de los esquemas financieros a empresas de sector de la proveeduría.