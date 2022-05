Filmarán película de acción en León

León Gto.- León será uno de los escenarios para la película multicultural “Vertical”, misma que comenzará sus filmaciones el próximo 20 de mayo, luego que el staff se enfrentara a dificultades como el lenguaje y búsqueda de la atmósfera perfecta para las grabaciones.

Este proyecto dirigido por Maryam Pirband, escrito por Rubén Arnaiz, contará con tres protagonistas: Santo, Rita y Charly, quienes comenzarán sus actuaciones en tres locaciones como lo es el Peñón, Sierra de Lobos, las calles de León y San Miguel de Allende.

Su directora Maryam Pirband cuenta con más de 15 años en la industria cinematográfica, además de ser la primer mujer en realizar producciones de acción en Irán, misma que mencionó en entrevista durante la presentación de este nuevo filme que se enfrentó a dificultades como el idioma, ya que esta película se grabará completamente en español, algo que para la directora le resulta complicado pero no imposible ya que no domina esta lengua.

Además, mientras se encontraban en etapa de postproducción se había pensado en Guanajuato capital como el lugar donde se llevaría a cabo la historia, sin embargo parte del elenco conoció la ciudad de León, por lo que se dieron cuenta que lugares de esta ciudad zapatera encajaban con lo que se pretende contar.

“Visite gto y luego León y me di cuenta que la mejor localización para este film era León y no Gto, por un a cuestión de feeling, por una cuestión de la temática de la película, es una película de acción de horror y Gto me pareció para una película tal vez un poco más suave,

Vertical va a ser una película dura de filmar y todos los espectadores cuando vean a los actores es que se va a sentir calor, cansancio, va a ver escenas peligrosas y León tiene todo eso”, mencionó Andrew Dasz, productor y actor de Vertical.

SIN APOYO DE GOBIERNO

Así mismo, durante la conferencia de prensa, el equipo que conforma esta película aseguró que trataron de acercarse a Turismo de Guanajuato, sin llegar a acuerdos, por lo que decidieron continuar con el proyecto de manera independiente.

“Decidimos brindarle más pasión que algún apoyo económico y si alguna dependencia se quiere sumar están abiertos a su participación”, mencionó uno de los actores.

“Para mí, cada persona, cada gobierno, instituto o empresa, si quiere estar envolvida, va a estar envolvida, pero no tenemos tiempo porque somos extranjeros, yo viviera aquí 20 años sería diferente, pero no nos incomoda, para nosotros lo más importante es tener un buen team y llevar a cabo la película”, agregó el productor.

Recalcaron que al tener tanta variedad de nacionalidades en la filmación, se mantendrá el idioma original para el cual fue hecha, además que aseguraron que al llegar a Guanajuato encontraron a los actores, al crew y la energía indicada para llevar a cabo el proyecto.

“Esto pasa en todo tipo de películas, así filmes en la luna, en marte o la tierra, tienes que encontrar a las personas indicadas para llevar a cabo el proyecto, si lo filmas en un lugar que has vivido, tal vez es más fácil, o tal vez no, nunca se sabe. Hacer una película es complicado pero estoy acostumbrada a eso”, mencionó la directora Maryam Pirband.

Esta película narra historias de aventuras, terror, peligro, amor y misterio, todo esto en medio de un caos mundial provocado por un extraño estallido de violencia, en donde Rita, Santo y su hermano Charly, creadores estelares del programa “Unmasked Myths”, son enviados a León, Guanajuato, para dar a conocer un supuesto mito en el interior de unas cuevas, lugar de leyenda y origen de un culto misterioso y olvidado, de la que Rita es la última descendiente.

Sus grabaciones durarán de dos a tres semanas, un trabajo difícil pero la directora confía en que su equipo podrá lograr concluir con el rodaje en este tiempo.