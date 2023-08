Festival del Adulto Mayor: “Ahorita, tengo más ganas de vivir que antes”, dice Tomás de 94 años de edad

León, Gto.- Tomás Monjarás González, tiene 94 años de edad. Su meta en la vida es llegar por lo menos al siglo de vida.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Lleno de vida y energía, Tomás camina en compañía de su hija Carmen y con el apoyo de un bastón porque en el año 2018 se cayó y se quebró una pierna, sus pasos son lentos pero seguros pues a su edad lo más importante es vivir y disfrutar de cada instante.

“Le hago la lucha para caminar, yo me muevo para donde quiera porque si me quedó ahí es peor. Quiero que todo siga bien porque ahorita tengo más ganas de vivir que antes, porque el trabajo cansa”, expresó.

Tomás nació con la ayuda de una partera en la calle Matamoros en la colonia Bellavista el 21 de diciembre de 1928, no estudió y toda su vida se le fue en trabajar para sacar a su esposa y sus 16 hijos, tampoco tuvo niñez debido a que en su casa no tenían para comer y prefirió ocuparse para alimentarse.

“No tuve tiempo de jugar porque trabajaba ocho horas en tres turnos, mañana, tarde y noche, el tiempo que me quedaba me dedicaba a hacer otro trabajo para mantener a mis hijos”, manifestó.

Al cuestionarlo sobre cuál es su secreto para mantener una mente lúcida y un cuerpo sano dijo que es importante salir a caminar, comer y dormir, pero no come cualquier cosa, solo degusta los alimentos que le prepara su hija Carmen.

Mi alimentación es hecha con amor, yo solo como lo que mi hija me da

Cien años o más

Tomás, recuerda a León como una ciudad pobre, donde no había lugares de recreación familiar ni muchos menos para personas de 50 años y más, un municipio donde se trabajaba a marchas forzadas para recibir un tostón, sin apoyos y totalmente en el olvido.

Te recomendamos: Bailan y disfrutan en el Festival del Adulto Mayor

Pero ahora a sus 94 años, le dan más ganas de vivir porque la ciudad ha crecido, hay apoyos para su población y espacios donde no batallan por el transporte o porque no hay rampas para continuar su camino, y sobre todo porque en muchos de los casos, los apoyos son monetarios.

“La vida a mi edad significa estar agusto por eso no quiero morirme porque ando reagusto, allá quien sabe cómo esté, ya de que me digan vente me voy, ya que. Me gusta estar aquí porque León estaba muy pobre, reducido, por ejemplo llegaba hasta el Santuario de la Virgen de Guadalupe y ya todo lo demás estaba solo y ya no, ya quien sabe hasta dónde llegue”, añadió.

Festival del Adulto Mayor

El Festival del Adulto Mayor, le brindó un espacio con todas las comodidades a Tomás y todos las personas que acudieron, por su gran éxito que tuvo, pidieron que haya más eventos parecidos en lugares céntricos ya que hay muy pocas áreas dedicadas especialmente a los mayores.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el segundo trimestre de 2022, se estimó que en México residían 17 millones 958 mil 707 personas de 60 años y más (adultas mayores), lo que representa 14 por ciento de la población total del país, sin embargo, de este porcentaje de 15 por ciento a la población de 80 años y más.