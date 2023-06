Federación asegura que sí hay apoyo para el campo en Guanajuato y es de 2 mil millones de pesos

León, Gto.- Contrario a lo que dice el gobierno de Guanajuato referente a la falta de recursos por parte de la federación en materia agropecuaria, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural federal, Víctor Villalobos Arámbula, aseguró que se han destinado más de 2 mil millones de pesos.

Durante su visita a la inauguración del Congreso Internacional de Carne 2023 en el Poliforum León, el funcionario federal argumentó que lo que están haciendo es otorgar los insumos y apoyos de manera directa a los agricultores y ya no desde el gobierno del estado ni líderes del campo porque no llegaban completos o simplemente no llegaban.

“Yo no lo veo como un reclamo, lo que está haciendo el gobierno federal es que está dando los insumos y los apoyos en forma directa, ya no se dan a través de los gobierno de los estados, entonces el agricultor recibe su apoyo de forma directa, el fertilizante no lo damos a través de organizaciones sociales, a través de líderes porque ya sabemos que eso finalmente o no llega completo o simplemente no llega”, dijo.

Víctor Villalobos Arámbula informó que era una situación generalizada en todo el país que también ocurría en Guanajuato, además de que desmintió que no se estén mandando recursos y que la mayor parte de los apoyos son en materia de energía eléctrica.

“Quiero decirles que el gobierno federal está aportando este año más de 2 mil millones de pesos al gobierno del estado en el sector agropecuario y en ese sentido este año va a ser muy importante, muy productivo, para el estado y para el resto del país”; comentó.

“El dinero le voy a decir, 1 mil 600 millones de pesos van en el subsidió a la energía eléctrica, este es el estado que demanda muchísima agua que viene del subsuelo y esa energía tiene un subsidio que gestiona la Secretaría de Agricultura de 1 mil 600 millones de pesos, estamos apoyando a un importante número de productores precisamente los que están haciendo cultura de riego”, agregó.

Además, desglosó en qué se están invirtiendo los apoyos y aprovechó para decir que la semana que entra llegarán al menos 500 millones de pesos para fertilizantes para el campo de Guanajuato.

“Más o menos 500 millones de pesos se van a destinar para el fertilizante que empieza la semana entrante, vamos a cubrir aquí 24 mil hectáreas, tenemos un número importante de beneficiario y es un fertilizante gratuito al gobierno del estado, tenemos también 39 millones de pesos para temas de sanidad agroalimentaria del estado y también en pesca”.

Según cifras de la Confederación Nacional Campesina a cargo del secretario general Samuel Balderas Ramírez, en el estado de Guanajuato existen más de 6 mil pozos agrícolas que dejaron de recibir subsidios del Gobierno Federal desde el 2019 que inició la cuarta transformación