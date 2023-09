Confirma fiscal de Guanajuato que fue policía de León quién filtró el video del feminicidio de Milagros

León, Gto.- El fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, confirmó que fue un elemento de la Policía Municipal de León quien filtró el video del feminicidio de Milagros Monserrat ocurrido en agosto pasado en la colonia Granada de León.

Dijo que hasta el momento ya cuentan con los datos de quien pudo haber filtrado el video que posteriormente se hizo viral en las redes sociales y que ayudaron a la captura del imputado, Miguel N., en la ciudad de Guanajuato capital horas después del hecho.

“Ya tenemos los datos de quién lo pudo haber filtrado, sí, por supuesto (es de la Policía de León). Los alcances van a ser de la responsabilidad por haber violentado un esquema de la Cadena de Custodia de un elemento que nos sirve de indicio dentro de la investigación misma”, dijo.

Zamarripa Aguirre descartó que Miguel N., tuviera algún tipo de relación con Milagros, sin embargo, no proporcionó más información, pues dijo que la investigación no se ha agotado y que aún siguen en el proceso complementario.

Señaló que será en la audiencia pública donde se conocerán más detalles que se han estado recabando con la finalidad de convertirlos en méritos de prueba.

“Yo he dicho que no hemos descartado ninguna posibilidad, lo quiero reiterar ahora, pero no puedo tampoco revelar los datos de los cuales tenemos porque ya lo he comentado, una vez que estemos en la audiencia pública respectiva en donde podremos ventilar, precisamente, puntualizar la imputación, luego después en la acusación ustedes mirarán los detalles en los cuales hemos estado recabando los datos de prueba respectivos para convertirlos en los medios de prueba que vamos a exponer en la audiencia respectiva, por eso no quería adelantarme, no voy a hacer el trabajo de la defensa”, agregó.

El fiscal no mencionó cuánto tiempo más se tardará el caso para que se dicte una sentencia que finalmente haga justicia por el asesinato de Milagros, pero también para que se esclarezcan los hechos.