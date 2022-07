Falta de energía eléctrica es constante en la Zona Piel, denuncian comerciantes

León Gto.- Locatarios de la Zona Piel cansados de las constantes altas y bajas de la energía piden que se le brinde mayor atención a las instalaciones de luz, debido a que son muy comunes las descargas que dañan sus aparatos electrónicos que utilizan para protegerse o vender.

“A mí se me han descompuesto muchas veces las cámaras, se descompone el circuito de vigilancia porque a cada rato truenan los transformadores aquí, no tengo idea porque sucede pero es a cada rato”, mencionó uno de los locatarios afectados, que omitió su nombre.

Señalan que la falta de luz eléctrica no solo sucede en temporada de lluvia, ya que son constantes los reportes con los encargados de la zona de la falta de energía, al mismo tiempo que ya se encuentran cansados de reportarlo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) solo reconecta el servicio pero este sigue fallando.

“Al encargado siempre le decimos las imperfecciones que tenemos con los servicios, pero si son muy constantes, no es mentira, yo creo que cada un mes se va la luz, ya van dos veces que compró un interruptor que da energía a las cámaras, tengo dos locales hay ocasiones en que se me queman en los dos lugares a cada rato tengo que estar comprándolas, me cuestan cerca de mil pesos, pero imagínate estar comprando a cada rato”, comentó.

“A mí sí me molesta, porque cada que se queman las cámaras ¿a quién le echó la culpa?, ni modo de echarle la culpa a los de la luz, yo tengo que absorber el gasto y principalmente eso es lo que le molesta a uno”, agregó el comerciante.

Diferentes locatarios del lugar coinciden en que han pasado hasta tres horas sin luz eléctrica, donde se las tienen que ingeniar para continuar vendiendo. La mayoría recordó las diferentes ocasiones en que han pasado hasta varios días sin energía y las pérdidas de ventas que esto representa ya que no pueden utilizar las terminales o sus sistemas de ventas.

“Ahorita está tranquilo y no hay mucho problema si no tenemos luz, siempre tratamos de alumbrarnos con los celulares, pero si llegan en la oportunidad de diciembre, qué es temporada alta en ventas y se llega bajar de nuevo la energía ahí sí nos afectaría, si se llega bajar pues si perderíamos muchas ventas, no te puedo decir un porcentaje pero si es buen porcentaje, es una gran pérdida la que tenemos”, indicó Javier, comerciante de la Zona Piel.