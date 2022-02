Fabrican productos innovadores que sanitizan en 15 minutos

León, Gto.- En la Convención Nacional de Industriales (CNI) Canacintra 2022 que se lleva a cabo en Poliforum León, fueron presentados productos innovadores en materia de seguridad y salud en respuesta a la contingencia sanitaria, entre los que destaca el uso de productos fabricados con tecnología UVC, que ayuda a sanitizar espacios y artículos en 15 minutos, hasta eliminar el 99% de bacterias y virus incluido Covid 19, por lo que han tenido gran demanda.

Estos productos y otros más forman parte de las nuevas tendencias para el cuidado de espacios como empresas, escuelas y casas, que son creados por las pequeñas y medianas empresas de México.

Uno de los productos que más llamó la atención fue un tapete sanitizante que se encontraba en la entrada del recinto y que a diferencia de los primeros este funciona a base de tecnología UVC (radiación ultravioleta tipo C).

“Cuando inició la pandemia teníamos el tema del calzado, que para entrar a cualquier planta o recinto se tenía que pasar sobre un tapete que tuviera hipoclorito de sodio, nos exponemos a que mujeres con calzado abierto se mojaran los pies y que personas con pantalón se mancharan la ropa, entonces innovamos con este tapete, pasamos de un modelo gigantesco y hemos ido teniendo mejoras, somos orgullosamente fabricantes y estamos en proceso de la patente”, explicó. Mónica Bautista Guzmán, gerente comercial de la empresa Innovation Technology Romer.

El Grupo Romer Ingeniería se diversificó al crear Innovation Technology Romer, dedicada a la fabricación de productos como el tapete para sanitizar el calzado es muy práctico y cuesta 10 mil 800 pesos, tiene un tiempo de vida estimado de año y medio a dos años.

Mencionó que debido a que esta tecnología se basa en radiación, no se recomienda para su exposición directa a personas o animales, porque es como el sol, que puede quemar la piel o causar alguna reacción.

“Nos hablan mucho de que no tenemos Cofepris, porque al ser un producto que no se ocupa directamente en personas, no requiere registro sanitario”, precisó.

Informó que cuentan con otros artículos que desinfectan los espacios, dependen del tamaño del mismo, puede hacerse desde 15 minutos, hasta las que tardan una hora en hacerlo, sus costos van desde 500 pesos hasta tres mil pesos.

“Actualmente desarrollamos el uso de la tecnología en aire acondicionado y traemos un proyecto muy interesante en manejaderas de aire para que este salga filtrado y desinfectado para de esa manera evitar la propagación del virus”, precisó.

Durante el evento también ofrecieron una bolsa pequeña cuyo costo es de 560 pesos, que se puede llevar en el automóvil, y mientras se conduce se puede conectar al vehículo debido a que cuenta con adaptadores USB y sirve para sanitizar el celular, el cubrebocas y los cosméticos.

“Muchas veces la gente tiene la duda de si la tecnología UVC es dañina, cuando en realidad no afecta a productos químicos”, explicó.

Compartió que también ofrecen una pequeña caja que en sólo tres minutos sanitiza celulares o cubrebocas y también cuesta 560 pesos.

Tanto la bolsa como la caja se pueden conectar directamente a la computadora para indicar que la sanitización está en proceso, son ligeros y en ambos indica cuando el proceso ha terminado.

“Debemos seguir con los cuidados, invertir en artículos en pro de nosotros y de nuestras familias porque es muy importante no bajar la guardia”, concluyó.