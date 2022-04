Extorsiones provienen desde penales federales: Armas

A pesar de que en Irapuato las carpetas de investigación por el delito de extorsión han aumentado durante el primer bimestre de 2022 con respecto al mismo periodo de 2021, Víctor Armas Zagoya, secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, dijo que este delito se termina con sólo colgar el teléfono, pues la mayoría de estos intentos son provenientes de penales de otros estados, como de Tamaulipas o del Estado de México.

En entrevista con El Sol de Irapuato, Víctor Armas Zagoya dijo que en breve se reunirá con empresarios adheridos a las diferentes cámaras de la iniciativa privada, así como con colonos, para capacitarlos y no caigan en el delito de extorsión, el cual es prevenible y se termina con sólo colgar el teléfono.

Te puede interesar: Reportan más extorsiones contra mujeres

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante enero y febrero de este año han sido denunciados ocho intentos de extorsión, contra sólo uno que hubo en el año pasado en el mismo periodo.

A cualquier intento de extorsión debes colgar.

Víctor Armas señaló que por un lado este incremento en carpetas de investigación tiene que ver a que más personas están denunciando este delito y eso significa que han tenido más confianza en sus autoridades, pero señaló que lo ideal no es que no haya este tipo de denuncias, sino que las personas no caigan en este tipo de actos, que están siendo cometidos desde fuera del estado.

“Hay que decirlo con mucha claridad: el tema de las extorsiones se hace desde los penales, particularmente desde el estado de Tamaulipas; aquí la recomendación para la población es muy sencilla: si hay un número que no conozcan, no consten, ¿Cómo se termina la extorsión? Colgando, así de sencillo”, dijo.

Por lo anterior, Víctor Armas Zagoya manifestó que es de suma importancia poner especial atención en las redes sociales propias y en la de su círculo cercano, pues el tener tanta información particular facilita que se efectúe la extorsión.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Debemos de tener mucho cuidado a lo que subimos a redes sociales, porque prácticamente en las redes sociales hacen como una biografía de sus vidas y todo esto es darles herramientas a los extorsionadores para saber cuántos hijos tienen, dónde se mueven, dónde trabajan, a qué lugares asisten, y por ello hay que ser muy selectivos en su círculo de amigos en las redes”, mencionó.

El secretario de Seguridad Ciudadana señaló que, a diferencia de otras partes del país, en Irapuato, hasta el momento, no hay una situación de riesgo para comercios y comerciantes, sin embargo, exhortó a aquellos que reciban algún intento de extorsión, se haga del conocimiento de las autoridades para comenzar con las investigaciones correspondientes.