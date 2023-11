Exige regidora de Morena resultados de proyectos tecnológicos que se han adquirido en León

León, Gto.- La regidora del Ayuntamiento de León, Gabriela Echeverría, dijo que la fracción de Morena está en contra de proyectos tecnológicos como “body cams” y las fotomultas y exigen que se justifiquen los avances en materia de seguridad ya que lo consideran un gasto innecesario porque se trata de un trabajo que deben realizar los servidores públicos.

“Lo de las body cams nosotros lo habíamos estado solicitando porque no sabemos exactamente quién tiene la información, para qué la utilizan, o sea, si estamos disminuyendo la inseguridad o la corrupción misma, yo pedí que nos entregaran esa información, solicité que nos dijeran cuál es el resultado de estas cámaras porque ahora se están comprando más”, dijo.

Esto luego de que en esta semana la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez, comentó que para el 2024 se solicitará más recurso para que los policías estén equipados con “body cams” a la hora de que estén trabajando en campo, además de que será en este mes de noviembre cuando arranque el proyecto de las “fotomultas”.

Gabriela Echeverría denunció una serie de irregularidades dentro de los procesos para adquirir estas herramientas, pues señaló que las bases están dirigidas a un solo proveedor o una misma marca se las compran a quienes ofrecen los costos más altos.

“Se adquirieron con un proveedor que nos está cobrando mucho más caro que otros que habían participado, las fotomultas es en realidad pagarle a una empresa para que haga el trabajo que nosotros tendríamos que estar haciendo y el resultado que hubiéramos querido porque finalmente no tener el contacto con los ciudadanos también nos limita a nosotros como autoridad para seguir mejorando en cuanto a las políticas públicas y no nada más estar gastando el dinero de los ciudadanos en este tipo de tecnología que para mí no es tan necesaria”, agregó.

Además, la morenista agregó que las autoridades piden que sea la misma marca ya que es parte de los requerimientos.

“Tiene que ser la misma marca porque ellos así nos dicen, yo espero que así sea porque tenemos que estar buscando más opciones en cuanto a marcas y en cuanto a tecnología para que nuestros servidores públicos y policías estén resguardados con esa información.

“Nosotros hemos señalado que las bases mismas están dirigidas o a un proveedor o a una marca y eso no debe de suceder y además también que compremos a precios accesibles, en sus estudios de mercado normalmente se van con una sola marca y en el estudio sólo nos muestran el precio de algunas empresas que muchas veces no tienen luego ni el producto”, añadió.