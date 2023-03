Transportistas de León a favor de las fotomultas

Para el presidente de Transportistas Coordinados de León, Daniel Villaseñor las fotomultas van a abonar a una mejor cultura vial incluyendo a los conductores del transporte público. Estas serán implementadas a partir de junio.

“Nosotros estamos a favor porque creemos que se va a educar mucho a la población incluyéndonos a nosotros mismos, es muy importante que nosotros los conductores respeten las reglas de tránsito, la mayoría de las veces lo hacen pero en ocasiones de repente salen con que se pasaron un alto”, comentó.

“El reglamento de las fotomultas debe aplicarse para todos, seremos los primeros en levantar la manos para que se aplique a nosotros”, añadió.

De acuerdo al gobierno municipal de León se colocarán 11 dispositivos tecnológicos en los principales bulevares de la ciudad, 10 de manera fija y uno más que será móvil, lo anterior con el objetivo de poder realizar fotomultas a conductores que manejen a exceso de velocidad.

Daniel Villaseñor, manifestó que dicha medida debe incrementarse en la ciudad y la ley debe ser pareja para todos y cada uno de los conductores.

“Me parece muy buena la medida y ojalá siga creciendo en la ciudad”, mencionó el presidente de los transportistas.

Con la reforma al Reglamento de Policía y Vialidad así como el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal, este mecanismo disminuirá el monto de las infracciones de vialidad hasta en un 50 por ciento, lo anterior debido a las constantes quejas y peticiones de la ciudadanía por el alto costo de estas multas.

Los pagos que obtendrán el descuento son relacionadas con las multas de no respetar paso de ciclistas, falta de una o dos placas, falta de permiso o licencia para conducir, falta de luces, espejos, cinturones de seguridad, parabrisas dañados; los que tengan vidrios polarizados, no dar paso a ferrocarril, ambulancias, patrullas, no respetar señalamientos.

Así como no respetar distancia entre vehículos, circular en sentido opuesto, arrojar basura desde un vehículo de motor, adelantar o rebasar por circulación contraria.

En cambio, manejar bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas no habrá reducción en multas.

El tabulador de multas 2021 indica que no dar preferencia de paso al peatón en cruceros, al dar vuelta o en el semáforo se debe pagar 448.10 pesos, por no dar preferencia a ciclistas al cruzar ciclovía la sanción es de 896.20 pesos, por no contar con cinturones de seguridad para todos los ocupantes y que el parabrisas no esté en óptimas condiciones es de 268.86 pesos y por detener vehículo o cruzar la avenida o calle con luz roja desembolsará 1,792.40 pesos.