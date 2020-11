Exige Erandi a FGE que investigue asesinato de reportero

IRAPUATO, GTO.(OEM-Informex).- El senador de la República, Erandi Bermúdez Méndez, lamentó el asesinato del reportero de Salamanca, Israel Vázquez, y exigió a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato que investigue el delito, ante la preocupación de que no exista protección para los periodistas ahora con la eliminación de uno de los fideicomisos.

Erandi Bermúdez Méndez dijo que es lamentable y preocupante que a los reporteros no se les están dando las condiciones de trabajo, al ser víctimas de delitos, pues señaló que es necesario que haya más presencia policial no sólo para el municipio de Salamanca, sino para el resto del Guanajuato y el país, con el objetivo de que haya garantía en la protección para toda la ciudadanía,

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Inaceptable intentar politizar asesinato de Israel Vázquez

De igual manera, exigió a la Fiscalía General del Estado a que investigue el delito, para que haya justicia por el asesinato del reportero y más seguridad para el resto de los trabajadores de los medios de comunicación.

“Es de los más lamentable lo que está sucediendo en esta profesión tan importante que lleva a la comunicación a todas y a todos, el que no se les estén dando las condiciones de trabajo a los medios de comunicación, me parece de lo más reprobable.

“Exijo a la Fiscalía General del Estado y a la Policía Municipal que hagan su trabajo, la presencia de la policía inhibe al delincuente, hoy lo que menos necesitamos es que se politice un tema tan delicado (...) el que ya no puedan hacer su labor y su trabajo con la confianza y con lo que nosotros requerimos como ciudadanos de una información imparcial, precisa, objetiva y pronta me parece muy lamentable”.

Condeno de manera enérgica el cobarde asesinato del periodista Israel Vázquez Rangel en Salamanca. Nuestras condolencias y empatía con la familia y colegas.



Urge que las autoridades de los tres niveles de gobierno retomen los trabajos coordinados en materia de seguridad. — Erandi Bermúdez (@ErandiBermudez) November 9, 2020

Además, el senador de la República señaló que es reprobable que con estos hechos violentos, todavía desaparezca el fideicomiso del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, debido a que cada vez más, el periodismo se está convirtiendo en una de las profesiones más peligrosas en el país, principalmente porque ahora que no hay herramientas para brindarles protección.

“El que haya desaparecido el fideicomisario para la protección de los periodistas es más que reprobable, lo único que estás haciendo es que desgraciadamente vaya haber reporteros que no vayan a querer hacer su labor periodístico, me parece de lo más lamentable (...) vemos que el periodismo en México es una de las profesiones más peligrosas, eso nos preocupa de la peor manera, los defensores de derechos humanos y periodistas son los que tienen hoy en día, una de las profesiones más peligrosas y desgraciadamente no hay mecanismos que puedan brindarles esta protección, se tiene que dar mucho más presupuesto”.