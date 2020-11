Inaceptable intentar politizar asesinato de Israel Vázquez

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). El coordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks, dijo que es inaceptable que se haya pretendido lucrar políticamente con el asesinato del reportero salmantino Israel Vázquez Rangel y llamó a que este caso sea esclarecido con prontitud.

“El tema de seguridad nunca debe de verse con sesgos de partido e ideología, como tampoco debe ser el tema de la pobreza, de la desigualdad ni el tema de la economía, eso es lo que una democracia madura exige de parte de todas las personas y por eso lo que tenemos que tener son criterios e verdad, de transparencia y de rendición de cuentas.

“Cualquier circunstancia por fuera de esto nos perjudica a todos nosotros y lo que nosotros esperamos de las autoridades competentes es que hagan las actuaciones, las soluciones y las comunicaciones que procedan”, dijo el legislador federal.

Juan Carlos Romero Hicks dijo que la escalada de violencia que se vive no sólo en Guanajuato, sino en diferentes partes del país es porque desde el Gobierno Federal se está desatendiendo el tema de seguridad, pues la mayoría de los asesinatos tienen como móvil al menos un delito del fuero federal.

“Hay cinco delitos federales que detonan en gran parte la violencia en Guanajuato, que son delincuencia organizada, narcotráfico, robo de combustible, acopio y tráfico de armas y robo de autotransporte.

“Estos cinco delitos son federales y prácticamente el Gobierno Federal ha hecho nada, nosotros hemos señalado que tiene que haber un equipo entre la parte federal y la parte estatal y sí, hay violencia, hay homicidios y algunos son del fuero local o del fuero común y la autoridad local tiene que hacer lo necesario, pero aquí no vamos a ganar asignando culpas o responsabilidades de un lado u otro, la solución deseada por la ciudadanía es que haya simplemente satisfacción en todo esto y esto debe hacerse bien y rápido, porque hay una preocupación muy grande.