Exige CCEL a la federación una estrategia de seguridad con inteligencia

León, Gto.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), Luis Gerardo González, exigió al gobierno federal una estrategia de seguridad con inteligencia, argumentó que la llegada de más armas y elementos de seguridad, así como la propuesta de cerrar los bares a las 02:00 de la mañana en Guanajuato sólo inhibirá la violencia a corto plazo, pero no se ataca el problema de raíz.

Comentó que el gobierno del estado presentó al sector empresarial números positivos en materia de seguridad con una disminución de casi el 30% en homicidios, sin embargo, la percepción ciudadana no mejora porque la Federación sigue golpeando al estado cada vez que le es posible.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“En los números que nos presentaron es que tenemos un 30% de disminución en cuanto al tema de homicidios de alto impacto, pero la percepción de la sociedad todavía no la vemos, es más, cada día a través de algunas noticias, a través de algunas cosas nos rankean como los estados con mayor criminalidad cuando no es cierto, hay mucha publicidad negativa en contra de Guanajuato, no podemos tapar el sol con un dedo, sí existe, pero también hemos ido mejorando y Guanajuato no está tan mal como lo pintan según los números estos”, dijo.

El empresario señaló que pareciera que hay algunos actores políticos que les da gusto que a Guanajuato le vaya mal, pues es el centro de atención de muchos de ellos cuando hay estados donde la violencia es más fuerte.

Lee más: CCEL destaca la seguridad inteligente que hay en Guanajuato

“Pareciera que a ellos les pareciera que a Guanajuato le fuera mal en el tema de seguridad, desde la mañanera cómo nos atacan todo el día a pesar de que ha habido mejora y que hay otros estados que están mucho más mal que Guanajuato porcentualmente o en números no se habla de ellos, se pone en el centro a Guanajuato casi todo el tiempo”, agregó.

Luis Gerardo González añadió que esto podría ser una estrategia política y electoral que no abona a la percepción de la ciudadanía, cuando en Guanajuato tanto las autoridades como el sector empresarial están trabajando para erradicar la violencia con programas, creación de empleos y la atracción de inversiones.