Evoluciona robo de identidad

León, Gto.- El robo de identidad comenzó como “mapachería política”, para bajar ayudas de programas sociales en los diferentes niveles de gobierno, incorporarlos a sus padrones para que figuraran como votantes en sus campañas políticas, después se volvió una actividad más sofisticada al acceder de manera igual al patrimonio de la gente mediante tarjetas bancarias o transferencias electrónicas, y desde hace cinco años se ha vuelto más común en redes sociales, dijo el experto en seguridad David Saucedo Pimentel, experto en seguridad.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

Explicó que hace 30 años la primera faceta en realidad eran operadores político-electorales, funcionarios gubernamentales que tenían el manejo del padrón electoral. Ahora intervienen personas con formación universitaria cuyo objetivo es estrictamente el lucro, mediante el robo de identidad, de acceder a cuentas bancarias, transferencias electrónicas y así apoderarse de un patrimonio, que se puede acceder vía banca en Internet.

Comentó que hay otras vertientes como la clonación de tarjetas y de manera más reciente es el robo de identidad a través de redes sociales “mediante estas páginas donde los usuarios normalmente ingresan sus datos de contacto, su número de teléfono o hacen compras en internet de igual modo por redes sociales o por páginas hechizas para robarles su identidad”.

Local Hace SAT modificaciones para evitar robo de identidad

Recordó que en Guanajuato había una banda dedicada a este delito, conocida como “Los Leches”, que se dedicaban al robo de vehículos de alta gama “estamos hablando de delincuencia de alta escuela con graduados universitarios en carreras como informática, otros grados y todos ellos dedicados al robo de identidad haciendo transferencias internacionales incluso con esta nueva moneda el Bitcoin, con las cuales ellos pueden hacer este tipo de transacciones sin ser detectados”.

Por otro lado, con el tema de Whatsapp comentó que a través de una aplicación generada de manera fraudulenta, también pueden robar la identidad, por lo que recomendó no registrar números que no se tienen registrados, tampoco abrir mensajes de números que no se tengan en la lista de contactos y depurar de manera constante la misma lista.

➡ Ciberdelitos se duplican en seis años

Es necesario activar los protocolos de seguridad, sobre todo a dos pasos que es un sistema que tiene Whatsapp y otros sistemas de mensajería instantánea para el envío de documentación importante a través de correo electrónico y tener activado un antivirus de cualquier marca comercial reconocida

“El usuario puede tomar todas las precauciones al respecto y aún así los delincuentes están un paso adelante, incluso el departamento de estado norteamericano ha tenido que sufrir los embates de hackers”, mencionó.

Dijo que se requiere una legislación más restrictiva, imponer a las empresas dedicadas a la protección de servicios de comunicación, que invierta más en sistemas de vigilancia.

Comentó que México está muchas décadas a través de muchos países, pero es una labor de los diputados, y desde por otro lado, el marco legal se tiene que actualizar para centrar en esta nueva modalidad de delito.

El robo de identidad es un delito que existe a nivel federal, pero no está tipificado en el estado, al igual que tampoco una policía cibernética, por lo que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y la Secretaría de Seguridad Pública tendrían que crearla, concluyó.