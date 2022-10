Estudiantes fascinados con la tecnología 4.0 presentada en la ITM

Los estudiantes de nivel de educación básica y media superior fueron el público que más se fascinó con la tecnología 4.0 como los robots y aviones presentados en la feria industrial más grande del mundo.

Calificaron la feria como el lugar donde el futuro es posible y al alcance de todos, desde un brazo robótico con funciones parecidas a las de un brazo humano que mueve objetos pesados o que ponen en riesgo la vida del ser humano, un avión guanajuatense, máquinas, piezas de vehículos y conferencias que muestran a las próximas generaciones un sinfín de alternativas para que lo jóvenes continúen con sus estudios.

Estudiantes buscan carreras afines a la tecnología

Durante un recorrido realizado por El Sol de León en la Feria Hannover Messe, los alumnos tanto de escuelas públicas como privadas mencionaron sentirse atraídos por carreras afín a tecnología como ingeniería en sistemas, ingeniería mecatrónica, ingeniería electrónica, aeronáutica y arquitectura que con dicha feria les cambia el panorama sobre los trabajos del mañana.

“Es increíble está feria, yo quiero estudiar arquitectura y al ver tantas máquinas como brazos robóticos que suplen a seres humanos o les facilita su trabajo a la vez me da miedo de que en un futuro no haya trabajo pero a la vez me alienta a superarme y afrontar los nuevos retos que llegarán en el mundo laboral”, mencionó Ángeles Marlene Rocha, alumna de la secundaria Técnica 58.

Cabe destacar que esta feria asisten como expositoras empresas mexicanas para mostrar el potencial industrial nacional así difundir sus fortalezas en materia de industrias 4.0 centros de investigación y desarrollo, capital humano, y manufactura de alta tecnología además de promover oportunidades de negocio con empresas de todo el mundo.

Debido a su éxito la feria se ha repetido cada año desde su primera edición en 2019 en la feria industrial más importante del país con más de 200 expositores la cual dejará una derrama económica de 400 millones de pesos durante tres días