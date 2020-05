Estigma social dificulta donación de plasma

León, Gto.- Miedo al rechazo, desconfianza de acudir a un sitio de Salud, negativa para ayudar otros, son algunos de los "síntomas sociales" que enfrentan algunas personas que lograron superar la enfermedad que causa el coronavirus.

Proporcionar datos falsos como dirección o teléfono que no existen, ha impedido darle seguimiento a casos confirmados de Covid-19, no solo para saber que el paciente cumpla las indicaciones de confinamiento y no ponga en riesgo a otras personas, sino también para el estudio experimental que la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) pretende implementar con el tratamiento a través de plasma en enfermos graves.

Margarita Cabrera Uribe es Trabajadora Social del Centro Estatal de Medicina Transfusional de la SSG. Ella es quien invita a las personas que tuvieron Covid-19 en grado leve para que donen sangre que al ser separada del plasma, éste sea utilizado en el tratamiento de pacientes que están intubados.

Sin embargo, hasta hoy no se llevado a la práctica. El programa experimental comenzó hace dos semanas con la convocatoria a donadores pero la respuesta es baja.Tan baja que en este momento, el tratamiento no es opción para quienes están luchando por salvar la vida en una cama de hospital, pues sólo han sido seis personas las que han donado y con esa cantidad es imposible comprobar su efectividad.

"Ha sido complicado, ya que a muchos sintomáticos y que estuvieron hospitalizados aún tienen síntomas y así no es posible reclutarlos", menciona Cabrera Uribe, dando una razón médica.

LOS OTROS MOTIVOS

Pero también hay razones ideológicas y sociales que tienen en avance lento el estudio del plasma en pacientes graves.

Con los asintomáticos "hay un poco de recelo; por más que intentemos y los invitemos, al principio nos dicen que sí, que excelente, que sí vienen, pero el día de su cita no vienen", afirma la trabajadora social.

Ejemplifica. "Hoy tenía citado a uno, pero por la mañana me envió un mensaje para decirme que tuvo salir de la ciudad… el viernes, otra persona me comentó que por cuestiones personales determinó no realizar la donación…"

Para el 6 de junio están citados apenas cuatro confirmados con coronavirus pero que aún no cuentan con la segunda prueba que confirme el negativo.

Pero hay rechazo; los recuperados no solo lucharon contra una enfermedad que ni los mismos especialistas o investigadores han logrado comprender, sino que ahora también se enfrentan al miedo de ser señalados.

“Me topé con una persona, no diría que prepotente, pero sí muy difícil; me decía que era amigo del secretario de Salud y que eso lo excluía de participar… son cosas que uno sabe que no son ciertas…"

"Otros te dicen 'yo no quiero ir a un hospital'; les decimos que esto no es un hospital, no tenemos medicamentos, aquí no hay pacientes, aquí no se van a contagiar...aun así responde 'pues no voy a ir, no quiero ir y no voy a ir…´"

PERSONAS ESPECIALES

Una de las formas en que Margarita Cabrera trata de sensibilizar a quien puede aportar algo para salvar a otro es explicar que los recuperados hoy son personas especiales.

"Me gusta decirles 'usted tiene algo especial en su sangre porque no requirió ir a una terapia intensiva, no requirió un ventilador. Hay gente que desafortunadamente sí lo requiere y usted nos puede regalar un poco de su sangre tan especial para ayudar a estas personas'".

"Te dicen sí, 'pero todavía me siento mal, tengo dolor de cabeza'... nos hemos encontrado gente de buena voluntad, pero está claro que la pandemia nos sacó lo bueno y lo malo de todo".

LIMITANTE CON MUJERES

En la Jurisdicción Sanitaria 7, en León, hay un registro de 80 personas asintomáticas, pero la mayoría son mujeres y ahí hay otro impedimento.

“Los anticuerpos que se generan durante la gestación y que se quedan en el plasma podrían ocasionar un choque. No es conveniente y por eso las mujeres que ya tuvieron hijos no son candidatas a una donación”, señala Margarita Uribe.

Agrega que “al momento de transfundir a algún paciente, podríamos no encontrar alguna sangre compatible con él”.

Para donar plasma se utiliza el mismo procedimiento que para donar sangre, solo que en máquinas centrífugas se separan ambas sustancias.

“Descartadas las mujeres que ya tuvieron algún embarazo buscamos hombres y hemos encontrado pocas mujeres; de hecho sólo una que ha podido realizar la donación; se trata de una chica de la universidad LaSalle de 22 años que no ha tenido gestación y pudo realizar perfectamente su donación”.

MIEDO AL RECHAZO SOCIAL

Margarita Cabrera afirma que “día a día vamos luchando, tratando de convencer a más gente y hasta en broma, les decimos que aquí no les vamos a sacar el líquido de la rodilla”.

Personal de la Secretaría de Salud realiza seguimiento a todos los casos asintomáticos y sintomáticos pero se ha topado conque “dan un número de teléfono que cuando queremos localizarlos, no existe, suena ocupado o no contesta”.

Entonces acuden al domicilio del paciente pero es la misma situación. Datos falsos que impiden localizar a la persona en cuestión. “Solo nos queda pedirle a Dios que esa persona esté siguiendo las recomendaciones”, se lamenta Cabrera Uribe.

“Puede ser el estigma que pueden sufrir si los demás saben que tuvieron Covid-19. Y aunque les digamos que lo que queremos es ayudarlos hay rechazo”.

“Es entendible el miedo, el rechazo al estigma. Es algo generalizado, por eso se recomienda no compartir en redes si tu familiar o vecino fue contagiado porque reciben el rechazo y sienten temor que te vayan a hacer algo”, reflexiona la trabajadora social.

Añade: “Imagínate si al personal médico lo agreden ¿qué nos podemos esperar los simples mortales? Por eso digo que esta enfermedad sacó lo bueno y lo malo de la humanidad. En el caso de los pacientes, lo hacen por sentirse seguros para que no los vayan a agredir o los vayan a rechazar”.

LLAMADO A PERSONAS DE BUENA VOLUNTAD

El mensaje de Margarita Uribe es: “A mujeres que no hayan tenido hijos aún, a todos los hombres que hayan padecido Covid-19 y que se encuentren en buen estado que se acerquen al banco de sangre a realizar una donación porque con eso van a ayudar a otros pacientes que desafortunadamente están en una terapia intensiva y que sí requieren del apoyo, de la buena voluntad de estos de estas personas recuperadas. No les va a pasar absolutamente nada, al contrario van ayudar a otras personas a seguir viviendo”.

De acuerdo con el protocolo, se deben dejar pasar 28 días sin síntomas para realizar la donación.

En 15 días más habrá puestos de sangrado (módulos para donación de sangre) en los municipios de Acámbaro, San Luis de la Paz y Juventino Rosas, donde las personas recuperadas han mostrado interés en participar y cuyo traslado a León, al Centro Estatal de Medicina Transfusional, se dificulta. "Con esto esperamos incrementar la captación", responde optimista Cabrera Uribe.