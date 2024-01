Bárbara Botello dice que puede competir por alcaldía

León, Gto.- Bárbara Botello Santibañez aclaró que no está impedida a participar en la próxima elección como candidata de Morena por la alcaldía de León, debido a que no tiene una sola sentencia en su contra.

Lo anterior comentó para aclarar que los 56 procesos que abrió el gobierno panista de León en su contra, en ninguno ha sido sentenciada, ya que todos los ha ganado en los juzgados.

“El PAN-gobierno y el poder fáctico ha gastado millones de pesos en repetir que tuve denuncias por corrupción, pero lo que no dice es que he ganado todos los procesos que me han imputado, mintiendo, manipulando y utilizando todo el aparato de gobierno para perseguirme políticamente. Han intentado callarme, atentar con mi seguridad, mi libertad y mi salud”, dijo la ex alcaldesa priista en la administración 2012-2015.

“Que quede claro, no estoy impedida a participar, no tengo ninguna sentencia en mi contra, tengo mi Carta de no antecedentes penales expedida por la Fiscalía del Estado. Todo lo he ganado porque las denuncias del PAN, gobierno y los poderes fácticos se han basado en mentiras”, denunció la precandidata de Morena a la alcaldía de León.

Enfatizó que lo que han pretendido todos estos años de la supuesta persecución política es dañar su imagen, “a mi persona, a mi familia y amigos, han querido callarme porque he sido la principal crítica de los pésimos y corruptos gobiernos que encabeza Acción Nacional en Guanajuato”.

“Yo he sido una perseguida política del PAN en Guanajuato, no me perdonan que les haya ganado León, no me perdonan que levante la voz y denuncie públicamente sus actos de corrupción que realizan al amparo de su poder en el estado”, reiteró en su aclaración.

Concluyó al señalar que la sociedad de León y el estado no debe de acostumbrarse a merecer una administración deficiente del blanquiazul, “los leoneses y guanajuatenses merecemos gobiernos que trabajen por todas y todos y que la paz, la seguridad, la igualdad y el desarrollo lleguen por igual”, puntualizó.