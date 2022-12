Esperan entrega de fertilizantes productores guanajuatenses

Irapuato, Gto. (OEM-Informex).- Francisco Martín Escobar Osornio, dirigente de la Unión Campesina Democrática (UCD) en Guanajuato, dijo que para 2023 los productores de temporal y de riego se verán beneficiados con fertilizante que sería entregado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo rural (SADER) y de concretarse tendrán garantía de contar con el insumo agrícola pese al factor inflacionario que encarece los fertilizantes.

Buscan que Federación les entregue fertilizante.

Dijo que en días próximos sostendrán una reunión con el representante de la SADER en Guanajuato y refirió al parecer los productores de temporal recibirán fertilizante para 20 hectáreas y los riego hasta para cinco hectáreas.

"Parece que este año se va a concretar, nosotros le veníamos planteando al Gobierno Federal la necesidad de los campesinos de Guanajuato de ser apoyados con fertilizante, hasta donde vamos el día de hoy es casi un hecho que no a todos pero a los campesinos que reciben Pro Campo, en el temporal hasta 20 hectáreas y en el riego hasta cinco hectáreas, se les apoyará con fertilizante a través de un programa de SADER del Gobierno Federal, nosotros como otras organizaciones hemos venido insistiendo y no es la panacea, no es que con esto ya se mejore todo en el campo, pero en mucho va a ayudar a que el ciclo que viene, ojalá se pueda concretar y entregar a tiempo este apoyo para la gente del campo, que entrará en vigor a partir del año 2023 y en el caso de Guanajuato varios productores lo van a recibir".

Refirió que la entrega de fertilizantes a productores agrícolas guanajuatenses no es panacea para los problemas que aquejan al campo, sin embargo, dicho apoyo servirá para sacar adelante el próximo ciclo agrícola.

Destacó que el objetivo de los productores agrícolas es buscar que la entrega de fertilizantes se establezca de forma anual para que en todo el año accedan al apoyo y dar certeza a los productores agrícolas.

"Para algunos en otoño-invierno no va a haber posibilidad productiva de cultivos altamente rentables como el trigo, algunos sembrarán tal vez garbanzo que es lo que permite sembrar con humedad, la idea es que sea un programa que se pueda establecer anualmente de tal manera que se va a estar entregando en el primavera-verano".